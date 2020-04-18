فوز العتيبي تظهر بحالة غير طبيعية وتطلق ألفاظًا غريبة .. هل ورطها زوجها مع السعوديين؟!

ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي، بحالة غريبة بدت فيها وهي ليست بكامل وعيها وكانت تتحدث بطريقة غير طبيعية جعلت بعض المتابعين يصفونها بأنها "سكرانة"، فضلًا عن حديثها بأنها تحب الكويتيين ولا تريد أن تسمع تعليقات من جانب السعوديين.

وأطلقت فوز العتيبي، تصريحات رأي البعض أنها تُسيء فيها لشخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال التأكيد على أنها لا تعرفه، وما يشير إلى أنها بحالة غير طبيعية هو تلفظها بألفاظ غريب حيث وصفت في بعض المناطق زوجها بـ"الحيوان" عندما أخذ منها الهاتف وظلت تقول له: "آسفة انتظرونا بعد قليل".

وقالت فوز العتيبي، في مقطع فيديو بتقنية البث المباشر "لايف" عبر "إنستغرام" وبرفقتها زوجها: "أنا شوي راسي يعورني مالي دخل ما تقرا لي تعليقات السعوديين أنا بس أحب الكويتيين".

وأضافت قائلًة: "الله يرحم عبد الله ويحفظ الملك محمد بن سلمان بس هما دول اللي أحبهم الباقي ما أعرفهم حتى والملك سلمان ما أعرفه، أعرف محمد بن سلمان بس".

وعقب انتهاء البث المباشر وجد وسم #فوز_العتيبي طريقه للتفاعل بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي إذْ أجمع عدد كبير من المتابعين على أنها لم تكن في حالتها الطبيعية كما لم تسلم من الهجوم عليها مستنكرين تحديها لجمهورها ودولتها.

وأكد البعض بأنها تخطت كل الخطوط الحمراء بإساءتها للملك سلمان، مطالبين بمحاسبتها على ذلك، كونها تلفظت بأقوال لا يجوز لها التلفظ بها، بينما رأى آخر أن زوجها هو من ورطها في هذا اللايف وتلك التصريحات مؤكدين أنه من استدرجها في الحديث وهي في حالتها الغير طبيعية لكي تُخطئ في الكلام.

وعبر وسم #فوز_العتيبي جاءت تعليقات المتابعين بأنها أساءت للملك سلمان والسعودين، فقال أحد المغردين: "إلى مزبلة التاريخ يلا عجلو عليها".

وقال مغرد يُدعى "عادل": "#فوز_العتيبي والله أعلم إن زوجها هو مسوي كل هالسيناريو عشان يبي يورطها وقاعد يحاول يطلع منها كلام بأسئلته، وبنفس الوقت من صوته ومفرداته وأسلوبها واضح إنه بكامل قواه العقلية عكسها تمامًا طيب ليش والسبب؟ أتوقع عشان تسجن ويسلم من الشرط الجزائي في حال طلقها اللي هو 500 ألف ريال".

وغرّد أحد الحسابات المهتمة بالمشاهير قائلًا: "#فوز_العتيبي، فوز العتيبي تظهر في بث على الانستقرام وتتحدث بطريقة وصفها البعض بالغير طبيعية، وفيها بعض السقطات التي اعتذرت عنها بعد ذلك".

وكتب مغرد: "واضح زوجها يبي يوقعها ويدخلها السجن الشي اللي ماهو لله مايدوم"، فيما كتبت أخرى: "زوجها مو طبيعي! يجرجرها بالحكي ويبغاها تغلط وراضي عليها تطلع بهالوضع الغير طبيعي اللي هي فيه!!؟؟ لا إله إلا الله.. كمية الفضايح من المشاهير غير طبيعيه والشخصيات السيئه المريضه غصب تطلع، الله يستر على الجميع".

ولاحقًا خرجت فوز العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "لحظة !! أبفهم وش دخل احمد يأخذ جوالي؟!! وش دخلني أنا بعد والله مانتوا صاحين روحوا ناموا بس من اصبح افلح #فوز_العتيبي".