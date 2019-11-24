وظيفة غريبة تمنحك 36 ألف دولار سنويًا.. والمهنة "مدخن حشيش"

بين الحين والآخر، يظهر لنا إعلانًا لما يسمى بـ"وظيفة الأحلام" والذي بنتشر بشكل فايروسي على الانترنت منها السفر حول العالم أو اختبار طائرات خاصة أو وظائف فاخرة برواتب خيالية.

ولكن في حال لم تدغدغ مشاعرك مثل تلك الوظائف، فإن وظيفة "تجربة منتجات جديدة من الماريجوانا والحشيش"، مقابل راتب سنوي يصل إلى 36 ألف دولار أمريكي ستكون هي "وظيفة الأحلام" إذا كنت من هواة تدخين الماريجوانا والحشيش.

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أعلنت مجلة "أمريكان ماريجوانا" على الإنترنت، عن توفيرها لوظيفة، تقوم فكرتها على تجربة منتجات جديدة من الماريجوانا والحشيش، فهي تبحث عن متذوق ومجرب للحشيش موثوق في آرائه، وذلك لكي يجرب أحدث السلع في سوق الماريجوانا، بما في ذلك منتجات السجائر الإلكترونية ومكملات "سي بي دي".

وترى المجلة الإلكترونية الوظيفة الجديدة أنها أهم من أي وقت مضى، خاصة بعد أن شرعت أكثر من 20 ولاية أمريكية الماريجوانا الترفيهية أو لأغراض طبية.

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وتتلخص مسؤوليات الوظيفة، على كتابة آراء صادقة عن المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات خاصة بفتح المنتجات لأول مرة وتجربتها أمام المشاهدين، وذلك من أجل مساعدة المستهلكين على اختيار ما يناسبهم.

وعن شروط الوظيفة، فلابد ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، كما يجب أن تشتمل الطلبات على تقديم سير ذاتية، وامتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيرة مصورة مدتها 60 ثانية، وأخيرًا الخضوع لمسابقة تتطلب ذكر 6 مصطلحات عامية على الأقل تطلق على الحشيش.

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