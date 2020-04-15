وفاة أول عامل في "أمازون" بعد إصابته بفيروس كورونا (صور)

توفي عامل في شركة أمازون بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

كان العامل الذي يُدعى "جيرارد توزارا "، 35 عامًا يعمل كمدير عمليات في مستودعات التعبة لأمازون، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية..ويعتبر توزارا أول موظف يتم الإعلان عن وفاته بسبب فيروس كورونا داخل شركة أمازون.

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ومن غير المعروف بالضبط أين أُصيب توزارا بالفيروس لأول مرة، وكان آخر يوم عمل له في 6 مارس، وبعد ذلك حصل على إجازة وكان في المكسيك حتى 20 مارس.

بعد أسبوع، بدأ يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتم إدخاله إلى مستشفى أمازون ليتوفى لاحقًا بالمرض.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: "نشعر بالحزن لوفاة أحد أعضاء فريق الإدارة لدينا في هوثورن، كاليفورنيا، قلوبنا وأفكارنا مع عائلته وأحبائه.. وندعم زملاءه"

وكتب أحد أصدقاء توزارا إشادة تم نشرها في المستودع حيث كان يعمل: "كان جيري ضابطًا في القوات الجوية وزوجًا محبوبًا وسوف نفتقده كثيرًا"

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كما نشر أفراد العائلة كلمات مؤثرة؛ بما في ذلك شقيقته "جيس" والتي كتبت: "اليوم، فقدت قطعة كبيرة مني. أخي الأكبر جيرارد خسر معركته مع كوفيد 19".

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وتابعت: "أرفض أن أصدق أنك لست هنا بعد الآن، كل شيء يبدو غير واقعي أتمنى أن أستيقظ من هذا.. أشعر بالعجز الشديد لعدم التمكن من رؤيتك أو حملك أو التحدث إليك للمرة الأخيرة، أود أن أشعرك للمرة الأخيرة أننا نحبك.. أنا آسفة لأنك غادرت ولم يكن أحد بجانبك، لماذا لم تقاتل بقوة أكبر وكنا على استعداد لانتظارك أسابيع أو شهور أو حتى سنوات حتى تتعافى، لماذا فقط 4 أيام؟".



ويأتي الإعلان عن وفاته، وسط انتقادات من عدد كبير من العمال في الشركة من أجل توفير حماية سلامة العمال في مستودعاتها وعمال التوصيل.

وكان قد تم الإعلان أمس أن أمازون فصلت ثلاثة موظفين آخرين تحدثوا عن ظروف العمل الكارثية للشركة وسط انتشار فيروس كورونا.

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