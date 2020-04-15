وفاة تثير المخاوف لزوج سياسية بريطانية بفيروس كورونا.. ما القصة؟

توفي زوج السياسية البريطانية، بيتي هيلينا ويليامز، جراء إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من أن نتيجة اختباره كانت سلبية في مرتين ما أثار مخاوف جديدة حول الفيروس التاجي.

وتعد بيتي هيلينا ويليامز، سياسية في حزب العمال البريطاني، وكانت عضوة في البرلمان عن كونوي من 1997 إلى 2010.

ودخل الزوج إيفان ويليامز البالغ من العمر 79 عامًا مستشفى Ysbyty Gwynedd العام في ويلز قبل أن تتدهور حالته الصحية ليتم نقله إلى العناية المركزة ووضع على جهاز تهوية.



وتوفي إيفان في اليوم الثاني لإجراء الإختبار الثالث للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، ووصلت النتيجة في اليوم التالي لوفاته، بعد أن جاءت النتيجة سلبية لمرتين قبل وفاته.

وأثارت بيتي ويليامز مخاوف بشأن الاختبار بعد أن أُبلغ مرتين أن زوجها ليس مصابًا بالفيروس.

وقالت النائبة السابقة: "أكثر ما يقلقني في هذا الأمر هو أن الاختبار الأول والثاني كانا سلبيين، وكان الاختبار الأخير الذي تم قبل وفاته بيوم إيجابيًا"، مشيرة إلى مخاوفها أيضًا من أن يمكن أن يكون نقل الفيروس إلى الموظفين والمرضى الآخرين.

وأضافت: "لقد تواصلت مع كبار المسئولين هناك وهم يحاولون الآن معرفة من كان في الخدمة في فترة وجود إيفان في الجناح العام، حتى يتمكنوا من اختبارهم".

كما قد توسلت ويليامز إلى كبار المسؤولين الحكوميين في ويلز حول إرسال اختبارات مسح Covid-19 إلى مختبر في كارديف بدلاً من إتاحتها في شمال ويلز أو ليفربول.

وقالت: "لقد توسلت إليهم لتغيير تلك السياسة وإنشاء مختبر في هذه المنطقة على وجه السرعة".

وقبل تدهور حالته، قررت بيتي ويليامز وزوجها عزل نفسيهما في منزلهما منذ 20 مارس، لكنه بدأ يشعر بالمرض بعد أسبوع.

وبعد حصوله على المشورة الطبية، ظل إيفان في المنزل لبضعة أيام أخرى قبل أن تسوء حالته وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي الحاد وعولج بالأكسجين والمضادات الحيوية الوريدية وتحسنت حالته ثم انتكس مرة أخرى.

وقال متحدث باسم مجلس الصحة إنهم لن يعلقوا على الظروف والحالات الفردية، مضيفًا: "نود أن نشكر موظفينا الذين يعملون بلا كلل لرعاية جميع مرضانا ونحث الناس على اتباع النصائح للبقاء في المنزل والمساعدة في حماية أنفسهم وعائلاتهم وخدماتنا الصحية الوطنية".

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