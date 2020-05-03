وفاة شقيقين بفيروس "كورونا" في غضون ساعات بعد 3 أسابيع من وفاة  والدهما

توفي شقيقان بفارق ساعات بعد إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، وعقب ثلاثة أسابيع فقط من وفاة والدهما.

وأصيب غلام عباس، 59 عامًا، ورزا عباس، 53 عامًا، اللذان يعيشان في نيوبورت في ويلز غرب بريطانيا، بفيروس "كورونا"، وتم إدخالهما وحدة العناية المركزة في جنوب ويلز.

ودخل "رزا" في غيبوبة منذ 27 مارس قبل يوم فقط من وفاة والده، الذي رحل بسبب حالة صحية سيئة لا علاقة لها بكورونا، قبل ثلاثة أسابيع فقط.

كما تم إدخال شقيقه الآخر إلى مستشفى "رويال جوينت" في 7 أبريل بعد أن أثبتت إصابته بالفيروس، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتم دفن الشقيقين بجانب بعضهما في مقبرة القديس وولوس بالقرب من قبر والدهما، وحضر جنازتهما عدد قليل من الأفراد بسبب القواعد الصارمة للفيروس.

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وعبرت ابنة رزا عن صدمتها جراء وفاة والدها وعمها بالفيروس، وقالت: "لم أكن أدرك أهمية وجود عائلة معروفة لدينا، ومدى تأثير والدي وأخيه على المجتمع حتى الآن".

وأضافت: "لقد تلقينا العديد من رسائل الدعم من أعضاء المجتمع في أماكن عديدة وحتى النواب اتصلوا بنا لإبلاغنا بتعازيهم، ويظهر ذلك أدوارهم، نحن جميعا فخورون بهم وقلوبنا محطمة تمامًا".

فيما قال صهر "غلام"، ويدعى مبارك إن ما حدث هو أمر خيالي تمامًا حيث توفي الشقيقان إلى جانب بعضهما البعض بفارق ساعات قليلة.

وأضاف: "لم أر أبدًا الكثير من الإشادة في حياتي، مثل ما سمعته عنهما، فهناك من يدركون تأثير الأشخاص في بعض الأحيان بمجرد رحيلهم".

وتدير عائلة والدهما عباس منفذًا لبيع الجرائد في نيوبورت منذ عام 1982 وهي عائلة معروفة لدى المجتمع، وكان "رزا غلام" يعمل كمدير في مركز توزيع The Range، وشركة بيع بالتجزئة متعددة القنوات في بريطانيا.

ومن جانبها، قالت "نيكولا مينشر"، زوجة "رزا": "كان رجلًا حقيقيًا بقلب من ذهب وكان يفعل أي شيء لمساعدة أي شخص، كان متواضعاً وبطلًا".

وكان والدهما أبًا لخمسة أولاد وجدًا لـ 20 حفيدًا، وكان عضوًا مؤسسًا لمسجد جمعية ويلز الإسلامية منذ عام 1977.