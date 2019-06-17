وفاة طفلة فلسطينية على يد مشعوذ حاول إخراج الجن من جسدها!

توفيت طفلة فلسطينية تُدعى "إيمان" وتبلغ من العمر 16 عامًا يوم أمس، على يد مشعوذ ادعى أنه يحاول إخراج الجن من جسدها وذلك بسبب استخدامه القوة من اجل إخراج الجن.

وعن هذه الحادثة كشف الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات، ان اهل الطفلة إيمان كان يحاولون علاجها حتى قامم عدد من أصدقاء العائلة بنصحهم بهذا المشعوذ.

وبالفعل تواصلت عائلة الطفلة مع المشعوذ واحضرته للمنزل، وقام الأخير بضرب الطفلة واستخدام القوة المفرطة بحجة إخراج الجن من جسدها.

وكشف المشعوذ لعائلة الطفلة انه اخرج ثلاثة من الجن من جسدها إلا ان الرابع يرفض الخروج ولذلك سيزيد من طريقته في العنف والقوة من اجل التغلب عليه، وهو ما قام به بالفعل، ليزيد من أسلوبه في الضرب مما تسبب بمقتل الطفلة التي لم تتحمل هذا العنف والضرب لتفارق الحياة.

وألقت الشرطة الفلسطينية القبض على المشعوذ من اجل محاكمته وإنزال العقوبة المستحقة عليه.

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