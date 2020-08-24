وفاة "فيكتور" أكبر دب قطبي في بريطانيا عن عمر يناهز الـ22 عامًا بعد صراع مع المرض

توفي أقدم دب قطبي في بريطانيا يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ22 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكان يطلق الجميع على هذا الحيوان اسم "فيكتور"، حيث قضى أيامه الأخيرة في حديقة يوركشاير للحياة البرية بعد ان تنقل في حدائق مختلفة في أوروبا.

وبحسب التقارير التي صدرت عقب وفاة الدب القطبي "فيكتور"، فإنه كان يعاني من فشل كلوي، وبعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ قبل وفاته بأيام، قرر الأطباء البيطريون حقنه بالإبر المنوّمة حتى لا يشعر بالألم والمعاناة وكنوع من الرفق والرحمة به.

وكان الدب القطبي فيكتور قد ولد في حديقة "روستوك" في ألمانيا، وتم نقله في وقت لاحق لحديقة "ريهنين" في هولندا.

وبعد تقاعده من برنامج التربية الأوروبي، تم نقل الدب "فيكتور" إلى حديقة يوركشاير في عام 2014، وخلال تلك الفترة استطاع أن ينجب 13 ديسمًا خلال الفترة التي عمل بها في برنامج التربية الخاصة بالثديات.

وكانت إدارة حديقة "يوركشاير" قد وجهت الشكر لكل الأطباء البيطريين الذين قدموا من مجموعة بورتلاند هاوس البيطرية وعملوا بتفاني وإخلاص في سبيل إنقاذ حياة الدب "فيكتور".

وقالت إدارة الحديقة في بيان: "كان فيكتور سفيرًا عظيمًا لنوعه، ألهم الأجيال ولفت الانتباه إلى المحن والصعاب التي يواجهها الدببة من فصيلته في البرية، بالتأكيد سيفتقده الجميع كثيرًا".

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