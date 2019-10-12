وقع في شر أعماله.. لص ينسف نفسه أثناء سرقة صراف آلي!

لم تجر الخطط كما أراد أحد اللصوص في روسيا، حيث وقع في شر أعماله أثناء محاولته سرقة ماكينة صراف آلي.

كشفت كاميرا المراقبة محاولة اللص البالغ من العمر 37 عامًا والذي لم يُكشف عن هويته، لسرقة ماكينة صراف آلي من بنك " سبيربنك" في مدينة "تشيربوفتس" الروسية، إلا أن الحظ لم يكن حليفه.

ففي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية لحظة نسف اللص نفسه أثناء محاولته زرع متفجرات في الماكينة، لتحطيمها والحصول على غنيمته.

وحسبما كشفته التقارير، أكدت الشرطة أن اللص مجهول الهوية قُتل على الفور، بعدما انفجرت القنبلة يدوية الصنع ونسفته بدلًا من الماكينة، كما ذكرت التقارير أن الانفجار كان قويًا جدًا، حيث أطاح ببوابة معدنية على مسافة بلغت 11 مترًا.

وقالت شاهدة عيان تدعى "تاتيانا"، وهي أحد السكان بالمبنى حيث وقع الحادث: "حدث انفجارًا قويًا للغاية، وتبعه صوت تحطم زجاج. بالطبع كنت مذعورة، والأطفال كانوا يصرخون"، كما قالت إنها شعرت وكأن المبنى ينهار.

وتجري السلطات تحقيقاتها حاليًا، ويبحث المحققون بشأن ما إذا كان للص شريكًا هاربًا، كما يُذكر أنه لم يتم سرقة أي من النقود في الماكينة.



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