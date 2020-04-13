وقف مذيعة مصرية بسبب كحة علي الهواء أثناء تقديمها برنامج

قالت الإعلامية المصرية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري، أنه تم وقفها عن العمل بصفة مؤقتةً بسبب ظهور عرض من أعراض فيروس "كورونا" المُستجد عليها خلال تقديمها نشرة الأخبار.

وعن التفاصيل، نشرت الإعلامية المصرية، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، منشور قالت فيه: "أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا".

وأضافت قائلة: "محترمة القرار وعاجبني بصراحة.. لازم نكون أول ناس تعمل اللي بتقوله من اتباع الإجراءات الاحترازية".

يذكر أن دينا عبد الكريم هي مذيعة مصرية شهيرة قدمت العديد من البرنامج منها برنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة والناس"، عملت كبير مذيعي قناة "سي تي في"، وكانت مديرة لبرامج قناة أغاني من 2006 حتى 2008.

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