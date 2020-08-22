يابانية تعثر على هيكل أخيها العظمي بالمنزل بعد 5 سنوات من اختفائه

عثرت سيدة يابانية أثناء تنظيف منزلها على الهيكل العظمي الخاص بشقيقها الذي اختفى منذ 5 سنوات، ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن سوميو سويناجا، 66 عامًا الذي يقطن مع شقيقيه في منزل مشترك في مدينة كاسوغاي، مقاطعة آيتشي اختفى في عام 2015 ولم تره شقيقته الصغرى وشقيقهما الآخر منذ ذلك الحين.

وفقًا للصحيفة فإن أشقاء سويناجا، لم يبلغا عن فقدانه إلا بعد مرور عام كامل من عدم عودته للمنزل، وفي نهاية الأسبوع الماضي قررت الأخت الصغرى لـ"سوميو" التي تبلغ من العمر 69 عامًا تنظيف المنزل لإعادة استخدام غرفة شقيقها الأكبر بعد انقضاء 5 سنوات من اختفائه والتي لم تدخلها منذ ذلك الحين.

وبمجرد أن دخلت الغرفة، عثرت على هيكل عظمي موجود بالداخل وأصيبت السيدة بالصدمة وعلى الفور اتصلت بالشرطة التي أكدت فور وصولها للمنزل أن العظام الموجودة عظام بشرية لشخص توفى منذ عدة سنوات.

ووفقًا للتحقيقات الأولية للشرطة، فإن المعاينة الأولية ترجح أن الهيكل العظمي يعود لسوميو سويناجا الذي اختفى منذ 5 أعوام ومازال إلى الآن سبب الوفاة غير معروف .

وأفادت الصحيفة أنه شيء غريب أن يعيش شقيقان مع جثة شقيقهما الثالث وهي متعفنة في منزل مساحته ليست بكبيرة لمدة 5 سنوات دون أن يدركوا الأمر.

ومن المؤكد الآن أن الشقيقان لم يشاهدا سوميو وهو يغادر بل افترضا ذلك عندما لم يشاهداه ببساطة في المنزل فانتظرا عودته وعندما طالت المدة قررا إبلاغ الشرطة وهذا يرجع لتقدمهما في السن وثلاثتهم كبار في العمر ومتقاعدين.