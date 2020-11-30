يحدث في الأردن.. حادثة طلاق غريبة بسبب "كمامة"

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تفاصيل حادثة طلاق غريبة وقعت بسبب "كمامة".

وبحسب مغردين، فقد اتفق الخطيبان بعد اتمام عقد الزواج بالمحكمة الشرعية على إجراء حفل عائلي مُختصر بسبب تداعيات "كورونا"، وطلبت العروسة من خطيبها شراء كمامة شفافة تظهر من خلالها مكياجها للحضور.

وبعد سماع والدة العريس بهذا الطلب رفضت بشدة واستهجنت قائلة: "ما بدنا نشوف أسنانها الصفر كأنها ماكلة كركم ولا شفايفها مثل شفايف الناقة، جيب الها كمامة عادية".

وبعدها غضبت العروسة وأمها وتطور الأمر الى مشاجرة في الأيدي حتى انتهى المطاف بالطلاق يوم أمس.

حالات الطلاق في الأردن

وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بعام 2018 (20279 حالة طلاق)، وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقدًا بإنخفاض نسبته 4.3% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70734 عقدًا عام 2018.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق، وعلية فقد شهد عام 2019 تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و 295 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يوميًا من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.

4608 حالات طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام) وبنسبة 24% من مجمل حالات الطلاق عام 2019.

وتضيف "تضامن" بأن العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (67696 حالة زواج) بلغ 4608 حالات طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) ويشكل 23.9% من مجمل حالات الطلاق لعام 2019. علمًا بأن 350 قاصرة وقاصرين إثنين ممن تم تزويجهم عام 2019 إنتهت عقود زواجهم بالطلاق في نفس العام.

20% من الذكور المطلقين و 46% من الإناث المطلقات خلال عام 2019 لم تتجاوز أعمارهم 25 عامًا.

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