يزن 14 كغم.. جيولوجيان يعثران على نيزك عملاق في السويد

اكتشف اثنان من صيادي النيازك السويديين بقايا من نيزك ناري عملاق أضاء سماء السويد في ليلة من ليالي نوفمبر الماضي.

واكتشف "أندرياس فورسبيرج" و"أندرس زيتركفيست"، الجيولوجيان من ستوكهولم، النيزك الحديدي الذي يبلغ وزنه 14 كيلو، والذي يعتقد علماء الفلك أنه الجزء الأكبر بعد تحطم النيزك الذي كان شوهد في 7 نوفمبر الماضي.

وقال "فورسبرج" لصحيفة The Local عن لحظة عثوره على النيزك: "لقد كانت تجربة مذهلة ورائعة، لقد كنت صيادًا للنيازك لأكثر من 20 عامًا، لذا فإن رؤية هذه القطعة مموهة بواسطة الطحالب، كانت تجربة رائعة، لا يمكنني مقارنتها بأي اكتشافات أخرى".

في حين قال "دان هولتستام"، الذي يدير القسم الجيولوجي في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي، إن ما وجده الثنائي كان بالفعل "شيئًا فريدًا".

وقال في بيان صحفي: "لقد مرت أكثر من 60 عامًا في السويد منذ العثور على نيزك تم رصده، وهذا هو أول مثال واضح على نيزك حديدي سقط حديثًا تم اكتشافه في بلدنا".

وتابع: "إنها في حالة جيدة جدًا، والنيازك الحديدية عادة ما تصدأ ببطء في الطبيعة، لذلك سنحلل هذا علميًا وإذا أمكن عرضه في المتحف في المستقبل".

وفي نوفمبر الماضي، كان الثنائي من بين أول الواصلين إلى قرية أودالين في إنكوبينغ، بعد أن استخدم "إريك ستيمبلز"، عالم الفلك في جامعة أوبسالا، شبكة من الكاميرات لحساب منطقة سقوط مساحتها 16 كيلومترًا مربعًا.

في 16 نوفمبر، عثر "زيتيركفيست" على المكان الذي اصطدم فيه النيزك بالأرض، وقطع جذر شجرة وترك آثارًا على صخرة، وفي اليوم التالي، 17 نوفمبر، عثروا على أول شظايا الصخرة.

ونبهوا متحف السويد عن بهذا الاكتشاف في 22 نوفمبر، وأعلن المتحف عن اكتشاف الأجزاء في 26 يناير.

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