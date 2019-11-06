يشبه البالون الضخم.. أدلة جديدة تُثبت أن الكون منحني وليس مسطحًا

ظن العلماء لسنوات عديدة أن العالم الذي نعيش فيه مسطحًا مثل قطعة من الورق، إلا أن أدلة جديدة أشارت إلى أنه منحني مثل بالون ضخم.

قامت دراسة حديثة بتحليل البيانات باستخدام الخلفية المكروية الكونية، وهي أشعة كهرومغناطيسية توجد في جميع أركان الكون بنفس الشدة والتوزيع وهي تعادل درجة حرارة 2.725 درجة كلفن.

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تُشير هذه النتائج إلى أن الكون مغلق، يعتمد على فكرة أنه إذا سافرت بعيدًا في الفضاء لأقصى درجة، فستعود إلى المكان الذي بدأت فيه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في الورقة التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، لاحظ الباحثون وجود "عدسة الجاذبية" في الخلفية المكروية الكونية، مما يشير إلى أن الموجات ملتوية وليست مسطحة.

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ويشير مصطلح "عدسة الجاذبية" في علم الفلك الفيزيائي إلى تأثير جاذبية المادة الموجودة والمتوزعة بين مصدر الضوء البعيد والمراقب، هذا التوزع المادي قادر على ثني ضوء المصدر أثناء سفرة نحو المراقب، وتتناقض هذه النتائج مع سنوات من النظرية التقليدية التي تشير إلى تسطح الكون.

وأشار الباحثون إلى أن نظرية الكون المسطح قد تكون في الواقع قناعًا للأزمة الكونية، حيث يبدو أن خصائص الكون المختلفة غير متسقة.

وأوضح عالم الكونيات في جامعة سابينزا في روما اليساندرو ميلشيوري، المشارك في الدراسة الحديثة، أن نموذج الكون المغلق سيثير مجموعة من المشكلات في مجال الفيزياء.

وكشف الباحثون أن القياسات المستقبلية ضرورية لتوضيح ما إذا كانت حالات الخلاف المرصودة ترجع إلى علم اللاهوت النظامي غير المكتشف، أو إلى فيزياء جديدة أو ببساطة تقلب إحصائي.

تأتي هذه النتائج بعد شهر واحد فقط من إجراء حسابات جديدة تشير إلى أن الكون قد يكون أصغر بمليارين من السنين مما يقدره العلماء الآن، وحتى أصغر من المقترح في حسابين آخرين نُشرا هذا العام والذي قلص مئات الملايين من السنين من عصر الكون.

وتعكس التقلبات الهائلة في تقديرات العلماء مقاربات مختلفة للمشكلة الصعبة المتمثلة في معرفة العصر الحقيقي للكون.

يذكر أن عمر الكون المقبول عمومًا هو 13.7 مليار سنة ، استنادًا إلى "ثابت هابل" البالغ 70 عامًا.

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