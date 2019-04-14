يغني لمدة 106 ساعة متواصلة ليدخل "غينيس".. الموسوعة صدمته وهذا ما تعرض له

حاول المغني "كارلوس سيلفر" من جمهورية الدومينيكان اقتناص رقم قياسيًا من موسوعة "غينيس" العالمية بالغناء المستمر لمدة 106 ساعة متواصلة لكن محاولاته بائت بالفشل.

وتمكن "كارلوس" (46 عامًا) من الغناء لمدة 106 ساعات متصلة، في محاولة لتحقيق حلمه برقم قياسي عالمي جديد، إلا أنه أصيب بالصدمة، ووجد أن محاولته غير مؤهلة لدخول موسوعة "غينيس".

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وقدم الفنان "كارلوس"، أكثر من 5 آلاف أغنية لكسر الرقم القياسي السابق، الذي سجله المغني الهندي "سونيل"، الذي غنى عام 2012 لمدة 105 ساعات متتالية، وفي نهاية أدائه الذي استمر لـ5 أيام، أظهر المؤقت أنه كان يغني لمدة 106.7 ساعة، أي أكثر بساعة واحدة من "واغماري"، لكن مسؤولي غينيس استبعدوا إنجازه، بسبب مخالفة القواعد الصارمة للمنظمة.

وذكرت "غينيس" أن "كارلوس" كان يأخذ فترات راحة تصل لدقيقتين بين الأغاني، رغم أن القواعد لا تسمح لفناني الأداء بأخذ فواصل مدتها تزيد على 30 ثانية.

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وظهر المغني الدومينيكي، في وسائل الإعلام مع أنبوب أكسجين بأنفه، كما وجه الشكر لكل من حضر في منتزه بسانتو دومينغو لرؤيته وهو يغني.

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وقال "سيلفر"، إنه خلال غنائه عانى من 50 صدمة كهربائية في دماغه، ونوبة قلبية، لكنه لم يقل أي شيء بسبب استعداده لوضع حياته على المحك، من أجل تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، مضيفًا أنه فقد صوته بالكامل في نهاية محاولته⁣.

بعد تأكيد سجله الجديد من قبل مذيع ، تم مساعدة الفضة المرهقة بشكل واضح على الخروج من مسرح "صندوقه الزجاجي" وفي الحشد المنتظر.