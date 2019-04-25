ينبش القبور لصنع حساء من عظم بشري.. والشرطة تقبض عليه

تمكنت الشرطة الكندية من إلقاء القبض على لص اعتاد على نبش القبور وسرقة الجثث والهياكل العظمية لسبب غريب ومريب.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن شابًا يدعى "لوكاس داوي" (20 عامًا) يحاكم بجريمة سرقة الهياكل العظمية من أجل صنع حساء العظام الموتى.

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وأشارت التحقيقات الى أن "داوي" سرق هيكلًا عظميًا من مقبرة جميع القديسين في مقاطعة كونسيبشن باي ساوث.

في حين حدد الطبيب الشرعي عمر الهيكل العظمي المسروق بمئة عام على الأقل، وإن اللص الذي يشتبه بكونه من أكلة لحوم البشر، ربما اعتاد على سرقة الهياكل العظمية منذ وقت طويل⁣.

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وقال كبير الأطباء في المدينة، الدكتور ناش دينيتش، إن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذه الحالة طوال فترة خدمته.

في حين قال رئيس الأبرشية الانجليكانية بشرق نيوفاوندلاند ولابرادور "سام روز": "لقد صدمنا من هذا الاعتداء، فهذا يعد انتهاكًا لمكان راحة الميت، عندما ندفن شخص ما أحبابه في المقبرة، فنحن نفترض بأنه سيكون في المكان المناسب لكن ما حدث يعتبر أمرًا مروعًا".

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