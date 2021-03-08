26 دولار مقابل كيلو واحد من اللوز الأخضر في الأردن.. والجمهور: لوز عيار 21

ظهر اللوز الأخضر مبكرًا في الأسواق الأردنية المحلية، حيث وصل سعر الكيلو الى قرابة 19 دينار و35 قرشًا أي ما يعادل (26 دولار أمريكي) نظرًا للكميات القليلة المتوفرة منه وارتفاع الطلب في الأسواق.

ووسط شكاوي مرتادي أسواق الخضروات في الأردن، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وطالب مواطنون، بتكثيف الرقابة على الأسواق، ووضع سقوف سعرية للفواكه، وخاصة اللوز الأخضر، مع بدء موسمه.

في حين تعامل عدد من المغردين على "تويتر" بطرافة مع سعر اللوز، حيث شبهوه بالذهب عيار 21 نظرًا لارتفاع سعره، فيما كتب آخر: "هل أحضرتوه من الجنة؟".

يذكر أن أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه في الأردن قفزت إلى أكثر من الضعف، في ظل إجراءات حكومية مشددة لمنع الاستيراد لحماية المزارعين، بينما يخشى مواطنون من مواصلة الأسعار الارتفاع لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان في منتصف إبريل/ نيسان المقبل.

وقال محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك إن وزارة الزراعة شددت إجراءات منع استيراد المنتجات الزراعية منذ نوفمبر العام الماضي بحجة دعم المنتج الوطني، الذي لا يكفي أصلًا للاستهلاك المحلي، سيما من الفواكه والحمضيات كالبرتقال والموز، ما ساهم في ارتفاع كبير في الأسعار بنسبة تجاوزت 150% وصعود نسبة التضخم خلال الأشهر الماضية.

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