3 مصريين يقتلون "سايس" بسبب "كان بيبسي"

شهد أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بحي عابدين جريمة قتل مروعة بسبب "كان بيبسي" حيث أقدم 3 أشخاص على قتل سارقه.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة عابدين بلاغًا من شرطة النجدة بوجود متوفٍ في أحد الشوارع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الشاب وبه كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتبين أنه يعمل في مسح السيارات "سايس".



وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المتوفي بسرقة عبوة بيبسي "كان" من أحد الأكشاك لاحظه صاحب الكشك وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسة الأخيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



وزاد معدل ارتكاب الجرائم في مصر بالآونة الأخيرة بشكل لافت، ويرجع خبراء ذلك إلى الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

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