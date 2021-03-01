600 طائرة بدون طيار تضيء سماء الصين بلوحات "فان جوغ" الشهيرة

حطم عرض مضيء بطائرات بدون طيار "درون" لحياة الرسام الهولندي "فنسنت فان جوخ" الرقم القياسي العالمي لأطول عرض لطائرات الـ"درون" والذي استمر لأكثر من 26 دقيقة.

وتم تقديم العرض باستخدام 600 طائرة بدون طيار وذلك بتعاون مشترك بين مجموعة EFYI الصينية وجامعة Tianjin.

وصنعت الطائرات خلال العرض اسم "فان جوخ" وصور له وبعض لوحاته الأكثر شهرة في عرض استمر لـ 26 دقيقة و 19 ثانية.

وتمت إقامة العرض في درجات حرارة وصلت لـ (-8) درجة مئوية أو 17.6 درجة فهرنهايت، مما جعل الأمر صعبًا بالنسبة للطائرات وبطارياتها.

وتضمن العرض أشهر أعمال الرسام، بما في ذلك The Starry Night، وصور لسلسلة Sunflowers The Mulberry Tree في الخريف، و Self-Portrait مع قبعة من القش.

يذكر أن عروض الطائرات بدون طيار حققت نجاحًا كبيرًا منذ أن بدأت شركة "إنتل" في استخدامها في الأحداث الكبرى لعرض تقنيتها.

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