6.7 مليون حيوان منوي في طريقها إلى القمر لحماية البشر من الانقراض

اقترح مجموعة من العلماء شراء "بوليصة تأمين عالمية حديثة" من خلال بناء "فلك" مليء بـ 6.7 مليون عينة من الحيوانات المنوية - على القمر.

وسيشمل الفلك إطلاق عينات من الحيوانات المنوية والبويضات من 6.7 مليون نوع إلى القمر عبر حمولات متعددة، ثم يتم تخزينها في قبو تحت سطح القمر، في "حفرة قمرية"، حيث يمكن حفظها في مكان آمن.

وفقًا لتقرير نيويورك بوست، سيكون هذا مماثلاً، من الناحية النظرية، لقبو البذور "Doomsday" في سفالبارد، النرويج، والذي يحتوي حاليًا على أكثر من مليون عينة محصول من كل بلد تقريبًا في العالم.

وقدم فريق من ستة باحثين من جامعة أريزونا فكرتهم في مؤتمر الفضاء لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، حيث قالوا إن اقتراحهم سيحمي البشرية من الانقراض.

وقال الباحثون إن هذه السفينة القمرية يمكن أن تساعد الأرض على إعادة التكاثر إذا حدثت كارثة كارثية - مثل وباء مميت، أو ثوران بركاني هائل، أو حرب نووية واسعة النطاق، أو جفاف واسع النطاق ، أو كويكب.

قال مؤلف الدراسة "جيكان ثانجافيلوثام" في عرضه التقديمي على الورقة بعنوان "Lunar Pits and Lava Tubes for a Modern Ark": "إن الأرض بطبيعة الحال بيئة متقلبة، كما أن مستودع العينات الموجود على الأرض غير آمن في حال تعرضنا لكارثة هائلة".

في حين أن هذا قد يبدو وكأنه اقتراح من الخيال العلمي مباشرة، فإن العلماء الذين يقفون وراء هذا الاقتراح قد حسبوا أن إرسال العينات المجمدة بالتبريد من الحيوانات المنوية والبويضات والبذور من حوالي 6.7 مليون نوع إلى الأمان النسبي للقمر قد يكون جيدًا.

وفقًا لتقرير IFL Science، قال "ثانجافيلوثام" في عرضه التقديمي أنه يمكن "ملء المنشأة بالعينات" في 250 رحلة جوية إلى القمر، كما أن بناء محطة الفضاء الدولية يتطلب 40 رحلة.

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