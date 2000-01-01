إلهام شاهين توثق قرار تبرعها بالأعضاء في مقطع فيديو



أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين على رغبتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها في فيديو وثَّقت فيه قرارها الإنساني، داعيةً الجيع للسير حذوها ومطالبة الدولة بإنشاء بنك لحفظ الأعضاء.

إلهام شاهين تتبرع بأعضائها

أطلَّت إلهام شاهين في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تكشف من خلاله عن رغبتها بالتبرع بأعضائها السليمة لم يحتاجها بعد وفاتها، وأرفقته بتعليق: "أنا أؤيد و أؤكد التبرع بكل أعضائى السليمه بعد وفاتى".

وقالت شاهين في الفيديو: "أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج لها، لأي إنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية أو رئة.. ممكن تفيد ناس كتير مش شخص واحد، لأن الجسد هيفنى وينتهي وياكله الدود ويبقى في التراب لكن بالتبرع بنعمل خير وبنبقى أكتر إنسانية وبنخفف على الآخرين".

وأوضحت شاهين أن التبرع بالأعضاء لا يعني إطالة عمر المرء، لأن الأعمال بيد الله وحده، لكن التبرع بمقدوره تخفيف آلام المرضى وتحويل حياتهم التعيسة إلى سعادة.

ونوهت إلهام إلى أنها سألت شيوخ مستنيرين عما إذا كان التبرع حلالًا، ليجيبوها أنه حلال، مؤكدين أنهم أعلنوا عن تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة.

إلهام شاهين تطلب من الدولة بنك لحفظ الأعضاء

وطلبت الفنانة من الدولة إنشاء بنك لحفظ الأعضاء، وعمل خانة في الرقم القومي يوضع فيها ما إذا كان الشخص موافقًا على التبرع أم لا، قائلة: "علشان لما يموت حتى لو أهله ما عملوش ده الدولة تستفيد وتاخد الجثمان، ولازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء لمن يريد".

فنانون يدعمون إلهام شاهين



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو إلهام وقرارها الجريئ والإنساني، وأشاد العديد من زملائها الفنانين بخطوتها، من بينهم الفنان التونسي ظافر عابدين، وأحمد زاهر، ورانيا يوسف، وجمانة مراد، وكندا علوش، وغيرهم الكثير.

وعلَّقت الفنانة المصرية رانيا منصور: "ماشاء الله ربنا يجعله فى ميزان حسناتك"، وأضافت الفنانة إيمان العاصي: "حبيبتي انتي دائمآ سباقه للخير و الحب ربنا يديكي العمر الطويل يارب بحبك يا إيلي".

إلهام شاهين تدعم فرة التبرع بالأعضاء

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها شاهين رغبتها بالتبرع بأعضائها، فقد سبق لها إعلان الأمر خلال ندوة توقيع كتاب سيادة المستشار أمين رمزي.

وخلال لقاء لها في برنامج "الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب، أكَّدت على الموضوع مٌشيرةً إلى أنها تبنَّت ذلك القرار منذ زمن بعيد وأبلغت عائلتها والأشخاص المقربين منها بوصيتها.

وأوضحت الفنانة أنها توَّد أن تنتشر هذه الثقافة في المجتمع وأن يتبناها الجميع مُعللة الأمر بأن أجسادنا سينتهي بها المطاف بالتحلُّل.

وحول إذا ما كان هنالك تشريع ديني أو قانوني حول الموضوع، لفتت إلى أنه في زمن السادات كان هناك بنك للقرنية لكن بسبب الأقلام الصفراء والسخيفة أغلق، وهو ما دفع المستشفيات لاستيراد القرنية من الصين، وأكَّدت أن الدين لا يحرم التبرع بالأعضاء.