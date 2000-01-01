استعد لخوض مغامرات حسية جديدة مع عطر الكسير جان بول جوتييه الجديد‎‎

لو مال الكسير الجديد من جان بول جوتييه هو البحار الجديد الذي سوف ينضم الى طاقم خط لو مال الأيقوني وعلى غرار النمط السابق من خط لو مال فإن العطر يتبع الخزامى والتونكا والفانيليا لكن بشكل أكثر اثارة وأداء عطري فائق.

ويعبر العطر الجديد عن الأجواء الحارة في وقت غروب الشمس كالنار الملتهبة التي تنطفئ في البحر عند الغروب وهكذا يتبع العطر تدرج نمط رائحته.

تفاصيل تركيبة عطر لو مال الكسير الجديد



في هذا العطر المكثف الجديد يشتعل الجلد الناعم ببضع رشات منه ولكن بمجرد ظهور رائحة النعناع المنعش في قلب العطر فإنه سيمنح شعور المد الهادئ في البحر، ثم تظهر رائحة الخزامى التي تعطي هذا الالكسير رائحة حيوية معززة بثراء المكونات الحصرية في عطور جان بول وهي البنزوين مع لمسات من الفانيليا الحلوة.

أما عن تدرج الهرم العطري ففي مقدمة الرائحة النعناع الأخضر واللافندر وأزهر التيوبوروز، وقلب العطر الذي يعطي الثقل هو العسل والتونكا، والفانيلا والبنزوين لاستقرار العطر على الجلد لأطول فترة ممكنة. في رائحة جديدة لاقت استحسان النقاد والمستخدمين . هو بلا شك الهدية المثالية للرجل العصري.

تفاصيل تصميم زجاجة عطر لو مال الكسير الجديد

أما عن تصميم الزجاجة فحافظت الدار على تصميم زجاجة لو مال الأيقوني بتغيير لون تيشيرت البحار الى اللون البرونزي وخطوط بنية اللون والعطر متوفر على موقع الدار بحجمي خمسة وسبعين مل و مئة وخمس وعشرون مل ابتداء من 110 دولار.

