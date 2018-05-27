3 أقنعة طبيعية لعلاج مشاكل البشرة الحساسة

البشرة الحساسة وأقنعة العناية

غالبا ما تتعرض صاحبات البشرة الحساسة الرقيقة للمتاعب التي تؤثر على جمال بشرتهن، لذا يجب أن يكن شديدات الحذر عند استعمال أي منتجات تجميلية والتأكد من أنها تناسب بشرتهن ولا تسبب لهن التهيج والاحمرار والطفح. ويمكن عمل العديد من الاقنعة للعناية بالبشرة الحساسة ومنها:

قناع النخالة لنعومة البشرة:

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة نخالة

أربع ملاعق كبيرة ماء الورد

تمزج المقادير لتكون عجينة ثم توضع على الوجه والرقبة. وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تزال بقطعة قطن مبللة بماء الورد ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

قناع الجليسرين للمحافظة على نضارة البشرة:

جليسرين

2 خيار

ملعقة دقيق كبيرة

ملعقة نخالة كبيرة

تخلط المكونات السابقة لتكون عجينة لينة جدا ثم يتم وضعه على البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة وبعدها يتم إزالته من على البشرة باستخدام قطعة قطن مبللة.

قناع عسل النحل لتغذية البشرة:

5 ملاعق عسل نحل

يوضع العسل على البشرة ويترك لمدة 10دقائق ثم بعد ذلك يدلك الوجه بأطراف الأصابع المبللة بعسل النحل الخالص مرة أخرى ولمدة 3 دقائق ثم بعد ذلك ينظف الوجه بقطعة قطن مبللة بماء الورد ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

نصائح ومحاذير:

احرصي على أن تكون كل منتجات العناية بالوجه خاصة بالبشرة الحساسة فقط .

تأكدي من أن جميع المستحضرات خالية من الكحوليات ومزودة بمواد نباتية مهدئة لبشرة الوجه .

احذري الاقنعة المصنوعة من الكافور أو المنتول وكذلك الكمادات الساخنة وأشعة الشمس .



احذري حمامات بخار الوجه وأشعة الشمس والأقنعة المنشطة لجريان الدم .