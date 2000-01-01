انطلاق محاكمة رئيس كوسوفو السابق بجرائم حرب

البوابه - انطلقت اليوم الاثنين في لاهاي، المحكمة الخاصة للجرائم بكوسوفو حيث بدأت جلسات الاستماع في قضية هاشم تاتشي الرئيس السابق لجمهورية كوسوفو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بجرائم حرب.

كما سيتم بالإضافة إلى الرئيس السابق لجمهورية كوسوفو، الرئيسين السابقين للبرلمان يعقوب كراسنيتش، وقدري فيسيلي، وكذلك النائب السابق عن حزب تقرير المصير، رجب سليمي، وهو أحد كانوا القادة الميدانيين لجيش تحرير كوسوفو.

ووجهت المحكمة الخاصة لائحة اتهام إلى هاشم تاتشي الرئيس السابق لجمهورية كوسوفو، تهم ارتكاب جرائم حرب في العام 2020، الذي استقال من منصب رئيس كوسوفو، واعتقل لاحقا وتم نقله وحجزه في لاهاي.

ووفقا للبيانات فقد ارتكبت الجرائم من مارس 1998 حتى نهاية سبتمبر 1999 في إقليم كوسوفو وشمال ألبانيا، أدت لسقوط "مئات المدنيين" بين الضحايا.

وسبق أن أعرب المتهمون الأربعة في جلسة استماع أولية في نوفمبر في العام 2020 عن رفضهم للاتهامات الموجهة ضدهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة، بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع في العام 1998-1999.

وتعقد المحكمة الخاصة للجرائم بكوسوفو جلساتها من 3 إلى 5 أبريل، حيث سيحضرها 140 شاهدا من شهود الادعاء من الضحايا أو من أقارب الضحايا.

