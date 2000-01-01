تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون هذه التاكو بالسمك والليمون فائق السهولة خفيف وطازج وهو أفضل وصفة عشاء سريعة.
تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون
المكونات:
كولسلو
¼ كوب مايونيز
1 ليمونة (1 ملعقة كبيرة عصير)
½ ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/8 ملعقة صغيرة حريف
½ ملعقة صغيرة سكر
¼ ملعقة صغيرة ملح
1 كيس كول سلو مشكل (ملفوف وجزر مبروش)
2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح
التاكو
8 تورتيلا ذرة صغيرة
2ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار
½ ملعقة صغيرة كمون مطحون
¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت طبخ
1 رطل فيليه سمك القد
1 حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح
1 فلفل حار مقطع شرائح
الطريقة:
- نحمص التورتيلا في مقلاة جافة على نار متوسطة حتى يتحول لونها إلى البني من كل جانب. نرص التورتيلا ونغطيها بورق الألمنيوم للتدفئة.
- نضع بعد ذلك سلطة الملفوف والليمون. لتحضير الصلصة ، نخلط المايونيز مع 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، كمون ، فلفل حار، ملح ، وسكر.
- نضع مزيج الكولسلو وشرائح البصل الأخضر في وعاء ، واسكبي صلصة الملفوف فوقها ونقلب حتى تمتزج المكونات. قم بتبريدها حتى تصبح جاهزًا لبناء سندويشات التاكو الخاصة بك.
- بعد ذلك ، نتبل شرائح السمك. نمزج مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. نقطّع كل سمك فيليه إلى قطع صغيرة بحجم التاكو. نتبل جانبي السمك بخليط البهارات.
- نضيف نصف زيت الطهي إلى مقلاة كبيرة ويُسخن على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، نضيف نصف السمك ونتركه يطهى لبضع دقائق على كل جانب أو حتى ينضج السمك بالكامل (ستشعر بأنها صلبة ، وتبدو معتمًا ، ويمكن تقشيرها بسهولة). تكرر العملية بمزيد من الزيت والدفعة الثانية من السمك.
- نضع فوق كل تورتيلا محمصة قطعة من السمك ، وشريحة من الأفوكادو ، ومغرفة صغيرة من سلطة الملفوف، وشريحتان من الهالبينو. استمتع بالدفء.
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