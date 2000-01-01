تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون هذه التاكو بالسمك والليمون فائق السهولة خفيف وطازج وهو أفضل وصفة عشاء سريعة.

المكونات:

كولسلو

¼ كوب مايونيز

1 ليمونة (1 ملعقة كبيرة عصير)

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/8 ملعقة صغيرة حريف

½ ملعقة صغيرة سكر

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 كيس كول سلو مشكل (ملفوف وجزر مبروش)

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

التاكو

8 تورتيلا ذرة صغيرة

2ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

¼ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1 رطل فيليه سمك القد

1 حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح

1 فلفل حار مقطع شرائح

الطريقة:

نحمص التورتيلا في مقلاة جافة على نار متوسطة حتى يتحول لونها إلى البني من كل جانب. نرص التورتيلا ونغطيها بورق الألمنيوم للتدفئة .

نضع بعد ذلك سلطة الملفوف والليمون. لتحضير الصلصة ، نخلط المايونيز مع 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، كمون ، فلفل حار، ملح ، وسكر .

نضع مزيج الكولسلو وشرائح البصل الأخضر في وعاء ، واسكبي صلصة الملفوف فوقها ونقلب حتى تمتزج المكونات. قم بتبريدها حتى تصبح جاهزًا لبناء سندويشات التاكو الخاصة بك .

بعد ذلك ، نتبل شرائح السمك. نمزج مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. نقطّع كل سمك فيليه إلى قطع صغيرة بحجم التاكو. نتبل جانبي السمك بخليط البهارات .

نضيف نصف زيت الطهي إلى مقلاة كبيرة ويُسخن على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، نضيف نصف السمك ونتركه يطهى لبضع دقائق على كل جانب أو حتى ينضج السمك بالكامل (ستشعر بأنها صلبة ، وتبدو معتمًا ، ويمكن تقشيرها بسهولة). تكرر العملية بمزيد من الزيت والدفعة الثانية من السمك .