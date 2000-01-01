تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون

منشور 03 آذار / مارس 2022 - 03:00
تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون
تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون

تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون هذه التاكو بالسمك والليمون فائق السهولة خفيف وطازج وهو أفضل وصفة عشاء سريعة.

تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون

تاكو سهل بالسمك وشرائح الليمون والكمون

المكونات:

كولسلو

¼ كوب مايونيز

1 ليمونة (1 ملعقة كبيرة عصير)

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/8 ملعقة صغيرة حريف

½ ملعقة صغيرة سكر

¼  ملعقة صغيرة ملح

1 كيس كول سلو مشكل (ملفوف وجزر مبروش)

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

التاكو

8 تورتيلا ذرة صغيرة

2ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

¼  ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/8  ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1 رطل فيليه سمك القد

1 حبة أفوكادو مقطعة إلى شرائح

1 فلفل حار مقطع شرائح

الطريقة:

  • نحمص التورتيلا في مقلاة جافة على نار متوسطة حتى يتحول لونها إلى البني من كل جانب. نرص التورتيلا ونغطيها بورق الألمنيوم للتدفئة.
  • نضع بعد ذلك سلطة الملفوف والليمون. لتحضير الصلصة ، نخلط المايونيز مع 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، كمون ، فلفل حار، ملح ، وسكر.
  • نضع مزيج الكولسلو وشرائح البصل الأخضر في وعاء ، واسكبي صلصة الملفوف فوقها ونقلب حتى تمتزج المكونات. قم بتبريدها حتى تصبح جاهزًا لبناء سندويشات التاكو الخاصة بك.
  • بعد ذلك ، نتبل شرائح السمك. نمزج مسحوق الفلفل الحار والكمون ومسحوق الثوم والملح. نقطّع كل سمك فيليه إلى قطع صغيرة بحجم التاكو. نتبل جانبي السمك بخليط البهارات.
  • نضيف نصف زيت الطهي إلى مقلاة كبيرة ويُسخن على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، نضيف نصف السمك ونتركه يطهى لبضع دقائق على كل جانب أو حتى ينضج السمك بالكامل (ستشعر بأنها صلبة ، وتبدو معتمًا ، ويمكن تقشيرها بسهولة). تكرر العملية بمزيد من الزيت والدفعة الثانية من السمك.
  • نضع فوق كل تورتيلا محمصة قطعة من السمك ، وشريحة من الأفوكادو ، ومغرفة صغيرة من سلطة الملفوف، وشريحتان من الهالبينو. استمتع بالدفء.

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