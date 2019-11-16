آخرهن ياسمين صبري.. فنانات أثرن الجدل بمواصفات فتى أحلامهن (فيديو)

قبل أيام أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدل السوشيال ميديا بالكشف عن مواصفات فتى أحلامها، وتباينت ردود الأفعال بين ساخرة ومندهشة من تلك المطالب التي يصعب أن تتجمع في شخص واحد.

لكن يبدو أن ياسمين ليست الوحيدة في الوسط الفني التي تثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصفات فقد سبقتها فنانات كثيرات.

وتستعرض "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانات اللاتي أثرن الجدل بمواصفات شريك حياتهن...



ياسمين صبري

نبدأ بياسمين صبري التي قالت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، أنها تفضل الارتباط بـ"رجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

وأضافت صبري: "يكون هادي وراسي ومتفتح لكل حاجة ورومانسي وحساس، ومايكونش نحنوح وملزق وبيتوتى ويعتمد على نفسه، صاحب قرار، لديه طموح، ويصرف عليّا، ونعيش على قدنا مش لازم يبقى غني"، مشيرة إلى أنها تبحث عن هذا الرجل وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها بالسوشيال ميديا.



عائشة أحمد

الممثلة التونسية عائشة بن أحمد، لم تختلف مواصفات فتى أحلامها عن زميلتها ياسمين فقالت إنها تريده شاب مثقف ومرن ولديه القدرة على التفاهم، ويضحكها.

وأضافت عائشة خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أنا ست صعبة ومش كل حاجة بتعجب الستات في الرجالة بتعجبني، ومشكلتي إن كل فترة بغير رأيي، يعني ممكن السنة اللى جاية يكون عندي رأي تاني في اللى هرتبط بيه".



إليسا

ولم تكن ملكة الأحساس النجمة اللبنانية إليسا أقل من سابقيها في المواصفات المطلوبة لشريك حياتها فقالت لبرنامج "شيري ستديو" إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، فهي تفضل الشاب الأسمر صاحب القوام الرياضي والملامح الشرقية، وتتنقل بمتطلباتها من الشكل إلى المضمون حيث ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع ويغار عليها، ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها.



ياسمين عبد العزيز

أما الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقالت في برنامج "معكم منى الشاذلي"، إن مواصفات فتى أحلامها مختلفة بعض الشيء عن بقية الفتيات، فهي تريد أن تحبه أولا وتكون ملامحه مثل الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنها لا تهتم بشكل الرجل، ولا تفضل ذوي الشعر الأصفر والعيون الخضراء.



مي عز الدين

ولخصت الفنانة المصرية مي عز الدين، كل ما تتمناه في شريك أحلامها بأن يكون مثلها حيث قالت في برنامج "أنا والعسل"، إنها تتمنى أن تجد رجلًا يشبهها في كل الصفات وأن يكون نسخة منها.



هنا شيحة

وجاءت مطالب الفنانة المصرية هنا شيحة في المواصفات التي تتمناها في شريك أحلامها بعد انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بسيطة.

حيث قالت في لقاء لها مع برنامج "عرب وود" عن الصفات التي لا تحبها في الرجل بصفة عامة: "الكدب.. ودا أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن أتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكذب".



هنا الزاهد

أما الفنانة "هنا الزاهد" فكانت لها رؤية مختلفة في فتي أحلامها، حيث أكدت أنها تفضل الشخصية القوية، قائلة: "بحبه ميبقاش أبيض أو عينيه ملونة، وميبقاش كذاب ويغير عليا ومش كل حاجة يقولي طيب، بحب اللي يقولي لا".

وأضافت الزاهد، في إحدى البرامج التلفزيونية، أنها لا تشترط في أن يكون فتى أحلامها وسيمًا وطويلًا ويبدو أنها رأت في زوجها الفنان أحمد فهمي هذه المواصفات المطلوبة.



شيري عادل

فيما اشترطت شيري عادل أن يكون ارتباطها برجل شرقي وغيور، ينصحها في حياتها ويناقشها في كل شيء، ولا يتردد في رمي نفسه في الخطر من أجلها، ولا تريد رجلا يترك كل شيء لها.

وأشارت في إحدى اللقاءات إلى أنها تريد رجلًا يحبها جدًا، ولا يخونها أو ينظر إلى امرأة أخرى، لافتة إلى أنها لا تريد أن تنتهي حياتها معه بالطلاق، وهو ما أكدته في أكثر من تصريح سابق لها.



زينة

وكشفت الفنانة "زينة" عن مواصفات فتى أحلامها، بأنها تريده رجلا حقيقيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى شأن أي فتاة.

وأشارت خلال برنامج "قعدة رجالة"، المذاع على قناة "DMC"، إلى أنه ليست قاعدة أن ترى كل فتاة فتى أحلامها مثل أبيها النموذج، فهناك بعض الفتيات آباؤهن يعانون مشكلات وخلافات مع زوجاتهم، قائلة: "أبويا الله يرحمه كان ملاك ومفيش منه فأنا موقفي صعب ومستحيل ألاقي ربعه".

في هذا الإطار يقول سليمان محمد، أستاذ علم النفس، إن النجومية تلعب دورًا أساسًا في علو سقف مطالب الفنانين في اختيار شريك أحلامهم.

وأوضح سليمان في تصريح لـ"البوابة" أن النجم يريد أن يرتبط بمثله في المستوى حتى يكون وجهته أمام الجمهور ومصدر فخره له.

وأكد أستاذ علم النفس أن الفنانين ليسوا دائمًا على صواب في اختيار شريك أحلامهم بدليل فشل زيجات كثيرة في الوسط الفني لعدم التوافق بين الطرفين.

وطالب سليمان الفنانين بالاعتدال في اختيار شريك الحياة مشيرا إلى المرء ليست دائما يحصل على كل ما يتمناه وقد يظل الفرد يبحث عن المواصفات الكاملة في شريك حياته فلا يجد ما يطلبه فيعيش حياته دون زواج.

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