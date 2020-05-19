آسر ياسين يتلقى تهديدات بالقتل بسبب نيللي كريم!

انضم الفنان آسر ياسين، إلى قاىمة النجوم الذين تم تهديدهم بالقتل بسبب مشاهد درامية لم تنل استحسان المشاهدين، حيث نشر آسر ياسين، على صفحته الشخصية على (تويتر)، تدوينة أكد من خلالها أنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب المشهد الذى وافق فيه على مقابلة حبيبته السابقة، بدون علم خطيبته سكر، التى تجسدها النجمة نيللي كريم، وذلك فى مسلسل (بـ100 وش) الذي يعرض ضمن سباق الدراما الرمضاني الجاري.

المسلسل (بـ100 وش) من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وجاء تصريح ياسين، ردًا على تدوينة متابع كتب له: (ليس من العدل أن تحبوا آسر ياسين لوحده لما يقول شوجر، ولما يخون تشتمونا إحنا)، إذ كتب: (يا هادي أنا جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة).