آيتن تهدد باللجوء الى القضاء..فما علاقة ريهام حجاج بالموضوع؟!

أعربت الفنانة آيتن عامر عن استيائها من تحريف تصريحاتها على حد قولها. وكتبت آيتن تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر): (حقيقي مستغربة جدا ربط أي حاجة بكتبها بمسلسل واحد بعينه يا جماعة في ٢٥ مسلسل بيتعرضوا وأنا مش هنتقد زميل/ زميلة لكن وارد إن مسلسل يخيب توقعاتي فأعبر عن ده في مساحتي الشخصية اللي هي فيسبوك مش معقول ربط كلامي بمسلسل معين على مزاجكوا وحذرت وقلت اني هلجأ للقضاء بسبب تحريف تصريحاتي).



وكانت الفنانة أيتن عامر سخرت من أحد المسلسلات المعروضة في السباق الرمضاني الحالي. وكتبت منشورًا عبر صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك): (أنا مش قادرة أخبي عليكم أكتر من كدة، المسلسل كوميدي أصلا وهما خايفين من الحسد)، وجاءت تعليقات الجمهور ومتابعيها لتشير إلى أنها تتحدث عن مسلسل (وكل ما نفترق).

وسبق أن أعلنت آيتن وقف معركة التلاسن بينها وبين ريهام حجاج التزاما بوعد مع (الكبار) وكتبت عبر تطبيق التواصل الإجتماعي (فيسبوك):(كم الدعم والمكالمات والحب مخليني حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامي صدفة وأسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها وتهديدا لمحاولة وجودها في المسلسل، عشان كدة شالت المشاهد وقصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل والمخرج اعتذر وكمان تدعي علينا ما ليس فينا، كفاية كدة، عملنا دعاية لاشياء متستاهلش).