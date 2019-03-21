أبرزها "نعم من ربنا" و"هاي الست أمي".. نجوم عرب يطرحون أغاني بمناسبة عيد الأم

طرح العديد من المطربين في الوطن العربي، أغاني فردية لمناسبة عيد الأم، الذي يوافق اليوم الخميس، حيث قدّم بعضهم الأغنية إلى والدته، تعبيرا عن حبّه وتقديره لها، بينما أهدت بعض النجمات أغنيتها إلى أبنها أو أبنتها.

ويستعرض لكم موقع "البوابة" أبرز تلك الأغنيات التي تم طرحها خصيصا لمناسبة عيد الأم.

ديانا كرزون

قدّمت المطربة ديانا كرزون أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعنوان "هاي الست أمي"، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

حسين الجسمي





طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة له، حملت اسم "أمى"، وكان قد سبقها بعدة أغاني فردية عرضها على موقع "يوتيوب"، لتتوالى أعماله الغنائية واحدة تلو الأخرى.

جورية حمدي

غنّت نجمة برنامج "ذا فويس كيدز"، الفنانة جورية حمدي، أغنية جديدة سمتها "نعمة من ربنا" بمناسبة عيد الأم عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر وليد جلال، وألحان يوسف إسماعيل، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إسماعيل.

مروة مرعي

عرضت المطربة مروة مرعي، عبر قناة شركة "بلاك أند وايت"، بموقع "يوتيوب"، أغنية جديدة حملت اسم "أغلى الكلام" احتفالا بعيد الأم، وهي من كلمات مروة مرعي وتوزيع محمد مدحت.

وفاء عامر

قدّمت الفنانة وفاء عامر، مع ابنها عمر فوزي، كليب أغنية حملت عنوان "اشبع منها"، بالاشتراك مع الملحن مصطفى العسال بمناسبة عيد الأم، وهي غناء وألحان مصطفى العسال، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وأخرجها مصطفى عثمان. البحث

والاغنية موجهة الى كل أم سواء كانت على قيد الحياة أو غادرتها وتشارك فيها النجمة وفاء عامر مع نجلها عمر بالأداء التمثيلى، حيث تعد التجربة الأولى له فى المجال الفنى.

أمل حجازي

أعدت المطربة أمل حجازى، فيديو كليب لأغنية "بكره يكبروا" عبر قناة "يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، وافقتها بتعليق على حسابها الشخصي "تويتر".

رامي جمال

ويستعد الفنان رامي جمال، خلال الساعات المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان "دايمًا بخير"، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك احتفالًا بمناسبة عيد الأم، والأغنية من كلمات محمد شرشر، وألحان وتوزيع خالد عز.