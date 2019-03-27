أبرزهم إليسا وكارول سماحة.. نجوم ساندوا المرأة بأغاني مؤثرة

أعدّ عدد من مشاهير الغناء في الوطن العربي، أغاني مخصصة من أجل الدفاع عن المرأة في كافة المواقف التي من الممكن أن تتعرض لها، سواء عنف أسري أو انفصال وغيرها من الأمور.

وحثّ النجوم في أغانيهم، على مناهضة العنف ضد النساء، في رسائل مؤثرة، ترفض الاعتداء اللفظي أو البدني أو حتى سوء المعاملة، التي يخلف عنها الكره والهجران.

ويرصد لكم "البوابة" أبرز المطربين الذين ساندوا المرأة بأغاني مؤثرة فإلى السطور القادمة:

كارول سماحة

أطلقت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أغنية جديدة بعنوان "أنا المطلقة"، تناولت خلالها موضوعًا اجتماعيًا سائدًا في بلادنا، ألا وهو الطلاق، وعبّرت عن وجهة نظرها في هذا الأمر بقولها: "فالروح عذراء يا حمقى.. نعم أنا المطلقة"، وناقشت فيها حكم بعض المجتمعات على السيدة المطلقة بالوحدة والجريمة، وبيّنت رفضها لتلك الأحكام التي لا أساس لها من الصحة.

سمية الخشاب





خرجت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بأغنية جديدة سمّتها "بتستقوى"، لتحارب من خلالها العنف ضد المرأة، واختارت شهر المرأة خصيصًا كأنسب موعد يليق برسالة أغنيتها الجديدة، وبعد طرحها للأغنية، كرّمها المجلس القومي للمرأة في مصر، جرّاء مبادرتها المتميزة لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة.

إليسا





غنّت المطربة اللبنانية إليسا، عدة أغاني، أعلنت فيها مناهضتها للعنف ضد المرأة، وكرّرت تجربتها الغنائية من أجل نفس الفكرة، اعتبرت خلالهما أن المعاملة السيئة للمرأة تستوجب إنهاء العلاقة في الحال، وعظّمت "إليسا" من شأن النساء في أغانيها لتبعث رسالة واضحة لجميع السيدات بعدم تحمل العنف الأسري ضدّها.

وضمّت أبرز أغاني إليسا المناهضة للعنف ضد المرأة: "من غير مناسبة" و"يا مرايتي" و"تعبت منك".

نقولا سعادة





قدّم المطرب اللبناني نقولا سعادة، أغنية ساعد فيها المجلس اللبناني النسائي، في حملاته المناهضة للعنف ضد المرأة، وحملت أغنيته اسم "مش هيك الرجال بتبقى"، وجّه خلالها رسالة إلى الرجال الضاربين لزوجاتهم وأخواتهم وأي سيدة، بأن هذه ليست من خصال الرجال، وحثّ على أن الله كرّم النساء وليس من حقّ الرجال إهانتهم.

زاب ثروت





طرح المطرب زاب ثروت، أغنية بالاشتراك مع الفنانة أمينة خليل، سماها "نور"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر، حصدت ملايين المشاهدات، حارب خلالها العنف ضد المرأة، وطرح القضية التي تعاون معه فيها العديد من المنظمات الحقوقية في العالم، منها هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وسفارة اليابان في القاهرة.

عثمان وفيقي





أطلق الفنان المغربي عثمان وفيقي، أغنية "النسا النسا"، ردّا على الأغاني التي تحمل عنفًا ضد المرأة، وتشير إلى الإساءة لهن، وعبّر خلالها عن تكريمه للسيدات، بالتعاون مع الحملة الأمنية في المغرب للقضاء على العنف ضد المرأة.

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