أبرز المناظر الطبيعية في دبي

من الشواطئ إلى الجبال، دبي تحتضن أروع المناظر الطبيعية (Shutterstock)

تُعدّ دبي موطناً لمجموعة من المناظر الطبيعية الخلّابة التي يمكن نسيانها بسهولة وسط العيش في المدينة المذهلة التي تتميز بناطحات السحاب الشاهقة. ولكن مع الصحاري المترامية الأطراف من الرمال الحريرية والبحيرات الهادئة والشواطئ المتلألئة والنباتات الصحراوية ، تتمتع دبي بمشاهد أخّاذة يعشقها محبّو الطبيعة.

محمية المرموم

محمية المرموم هي أول محمية غير مسورة في الإمارات، حيث تبلغ مساحتها 40 هكتاراً من الصحراء المشجرة. وتُعدّ موطناً لأكثر من 204 نوعاً من الطيور المحلية، وأكثر من 158 نوعاً من الطيور المهاجرة، و 26 نوعاً من الزواحف و 19 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض. كما أنها تضمّ بحيرات بطول 10 كيلومترات حيث يمكنك العثور على أعلى تركيز لطيور النحام أو ما يُعرف بطيور الفلامنغو في البلاد. تقدّم محمية المرموم إلى كل عشاق الطبيعة واللياقة مجموعة من النشاطات الرياضية ومسابقات الجري الليلية وغيره الكثير.

حتّا

تُعدّ منطقة حتّا ملاذاً رائعاً لأخذ استراحة من صخب المدينة، وموطناً للمعالم السياحية المذهلة والرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات على طول دربٍ تصطف على جانبيه الجبال، ورياضة المشي لمسافات طويلة في جبال الحجر. كما يمكنك زيارة سدّ حتّا الذي يصبح أكثر حيوية وروعة إذا قمت بزيارته ليلاً. أما بحيرة حتّا الفيروزية، فتقدّم إلى المغامرين من زوارها، عدّة نشاطات مسلية مثل التجديف على متن قوارب الكاياك وغيرها الكثير من النشاطات الرياضية المرحة. إذا قمت بزيارة دبي، فننصحك بزيارة منطقة حتّا، التي تبعد عن دبي مسافة ساعة بالسيارة فقط.

الشواطئ

تتميز دبي بموقعها على خليج شبه الجزيرة العربية وشواطئها الرائعة المعروفة في جميع أنحاء العالم. إذا كنت تبحث عن الاسترخاء، فإن شاطئ سنسيت هو العنوان، ولكن إذا كنت تريد قضاء يوم حافل بالنشاطات والتسوق والتجارب المذاقية المميزة، فما عليك سوى التوجّه إلى لا مير أو ذا بيتش في جي بي آر اللذين ينبضان بالحياة. يمكن لزوار المدينة الذين يبحثون عن أمسيات موسيقية وراقصة على الشاطئ، أن يتوجهوا إلى زيارة نيكي بيتش أو زيرو جرافيتي. استمتع برمال دبي الذهبية في أجواء شاطئية تناسب جميع الأذواق.

الحدائق

لا تحوي دبي الرمال والصحراء والأبراج الشاهقة فقط، بل تنتشر فيها الحدائق الخضراء المورقة وجنائن الورود العطرة. ومع هذا الطقس الرائع، لا يوجد وقت أفضل للاستمتاع بالنشاطات المسلية في الهواء الطلق. توجّه مع الأهل والأصدقاء إلى حديقة زعبيل، التي تستضيف مجموعة متنوعة من مناطق الجذب السياحي والمناسبات الموسمية للترفيه عن جميع أفراد الأسرة، أو قُم بزيارة حديقة الخور المليئة بالمياه، أو حديقة الممزر الشاطئية، أو المحمية الطبيعية حيث يمكنك مشاهدة مختلف أنواع الطيور.