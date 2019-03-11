أبرز 7 فعاليات لنهاية الأسبوع: شهر الفنون في دبي

فعاليات ترفيهية وعائلية متنوعة في دبي (Shutterstock)

يتميز مارس بأنه شهر الثقافة والفنون في دبي، إذ ينطلق فيه معرض سكة الفني، كما تستضيف دبي أوبرا عروضاً رائعة، بينما تحيي فرقة البوب بانك "باستد"، التي اشتهرت في العام 2000، أمسية مميزة. استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع مميزة مع الكثير من المعارض الفنية والحفلات وغير ذلك الكثير. اطلعوا على خياراتنا لأبرز سبع فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع في دبي:

حفلات "باديز داي"

على الرغم من يوم الأحد هو موعد "باديز داي" إلا أن الاحتفالات بهذه المناسبة الإيرلندية تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع. ويستضيف المطعم الإيرلندي "ماك جيتيجانز" في فرعيه في جيبيآر وأبراجبحيراتجميرااحتفالات مميزة تضم عروضاً موسيقية حية للفرق الشعبية الإيرلندية "ألتاغور" و"ثانكس براذر"، وقائمة محددة من الأطباق الإيرلندية. تستضيف دبي أوبرا أيضاً حفلاً موسيقياً لفرقة "هوتهاوسفلاورز".

التاريخ: 14 - 17 مارس

المكان: "ماك جيتيجانز" في جيبيآر وأبراجبحيراتجميرا

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معرض سكة الفني

استكشفوا حي الفهيدي التاريخي في طريقكم إلى معرضسكةالفني. تُعد هذه الفعالية من أبرز الفعالياتالفنية في دبي والتي تتيح لزوارها استكشاف المعارض والأعمال التي أبدعها فنانون إماراتيون، والمشاركة في ورش عمل، والاستماع إلى العروضالموسيقيةالحية، وغيرها. تهدف هذه الفعالية الثقافية إلى تسليط الضوء على المشهد الفني في دبي. يمكنكم الدخول إلى معرض سكة الفني مجاناً.

التاريخ: 16 - 24 مارس

المكان: حي الفهيدي التاريخي

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سافروا إلى العام 3000 مع "باستد"

اشتهرت فرقة "باستد" عام 2002 بفضل مجموعة من الأغاني التي لاقت شعبية واسعة مثل "يير 3000"، و"وات أي غو تو سكول فور". وتحيي الفرقة الثلاثية حفلاً موسيقياً مميزاً في دبي ضمن جولة عالمية لإطلاق ألبومها "هاف واي ذير"، وذلك في 14 مارس في القرية الإيرلندية. استعدوا لأمسية مميزة مع فرقة "البوب بانك" واستمعوا إلى أشهر أغنياتها مثل "راديو".

التاريخ: 14 مارس

المكان: القرية الإيرلندية

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أسطورة إغريقية في عرض "روك أند رول"

تُعدّ قصّة "أورفوسوأوريديس" إحدى أبرز قصص الحب والتراجيديا المؤثرة. يقع "أورفيوس"، ابن "أبوللو" وعازف القيثارة المشهور، في حب "أوريديس" الجميلة، إلا أن الموت يفرّقهما، فيناشد "هاديس" لإرجاع حبيبته من الموت. تمّ تداول هذه الأسطورة على مدى قرون مع نهايات وبدايات مختلفة. يمكنكم مشاهدة هذه القصة الرائعة على شكل عرض أوبرا وروك يجمع بين الموسيقى الإلكترونية وموسيقى "البالاد".

التاريخ: 14 - 15 مارس

المكان: دبي أوبرا

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معرض فني كوري

تطلق غاليري "أوبرا دبي" في مركز دبي المالي العالمي معرضاً بعنوان: الفن الكوري - "إيكونتمبراريتيكأونتكتشور". يتضمّن المعرض أعمالاً لـ19 فناناً، تستكشف أعمالهم تنوّع وتطوّر المشهد الفني في كوريا، مع تركيز على الملمس والمكوّنات. وتستخدم الأعمال الفنية أساليب فنية متجذّرة في التراث، وأساليب أخرى ظهرت في السبعينيات والثمانينيات، مثل حركة "دانساكوا"، أو "مينجونغ ميسول". ويستكشف هذا المعرض الإرث الثقافي الذي يتراوح بين التقليدي والمعاصر.

التاريخ: 13 - 28 مارس

المكان: غاليري أوبرا دبي

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حفلات ساهرة وأجواء رائعة

استمتعوا بأجواء رائعة في عطلة نهاية الأسبوع في دبي. يستضيف "سوهو بيتش" احتفال بعنوان "إلبوسكإنكنتادو". يحيي هذا الحفل "إيتس إفريثينغ"، و"توني فارغا"، و"جورج بريفاتي"، وغيرهم. يمكنكم أيضاً عيش أجواء بوليوود مع عروض غنائية وراقصة يحييها سلمان خان، و"كاترينا كيف"، و"سوناكشي سينها" وغيرهم في عرض "دا-بانغ: ذاتورريلوديد".

التاريخ: 15 مارس

المكان: سوهوبيتش، وفستيقالباي، دبيفستيفالسيتي

احتفالات هولي

اجتمعوا مع أصدقائكم وعائلاتكم للاستمتاع باحتفالات "هولي" الرائعة. توجهوا إلى حديقة الخور للمشاركة في فعالية "هوليدامال"، أو في فعالية "هوليهاي - كولورميلا" في حديقة زعبيل، يوم الجمعة. تُقام الفعاليتان في الهواء الطلق ويتخللهما ألوانٌ ومأكولات شهية ونشاطات ترفيهية للجميع مع موسيقى الـ "دي جي" ومنطقة مخصّصة للأطفال. وسيحصل الحضور في "هولي دامال" على فرصة الفوز برحلة إلى جورجيا.

التاريخ: 15 مارس

المكان: حديقة الخور، وحديقة زعبيل