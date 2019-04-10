أبرز 7 نشاطات خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي

نجوم التلفزيون، والأفلام، والموسيقى في دبي (Shutterstock)

خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي يمكنكم لقاء العديد من المشاهير مثل "كلين بانديت"، و"بويزون"، و"مايك كولتر" وغيرهم الكثير. أما عشّاق الأبطال الخارقين، فيمكنهم الاستمتاع بمعرضالشرقالأوسطللأفلاموالقصصالمصورة، للقاء نجومهم المفضلين. إليكم أبرز سبع نشاطات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حفل شاطئي مع "كلين بانديت"

تحيي فرقة "كلين بانديت" التي تضم غريس تشاتو، وجاك ولوك باترسون النسخة الأولى من مهرجان "وان بيغ بيتش" الشاطئي في "زيرو غرافيتي". يشارك في الفعالية خبراء لتطبيق مكياج الغليتر ويتخللها محطات للمأكولات، لإضفاء المزيد من الأجواء الرائعة. يشارك في الحفل أيضاً فرقة "غولدفيش" من جنوب أفريقيا، وثنائي عازف الساكسوفون والدي جي لورا وبين سانتياغو من إيبيزا، لإحياء أمسية احتفالية رائعة.

التاريخ: 12 أبريل

المكان: زيرو غرافيتي

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الحفل الختامي لفرقة "بويزون" في دبي

تحتفل فرقة "بويزون"، الفرقة الأكثر نجاحاً في أيرلندا والمملكة المتحدة، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها مع جولة ختامية حول العالم، ومن ضمنها دبي. لمع نجم الفرقة الأيرلندية المكونة من أربعة أشخاص وقد باعت أكثر من 25 مليون نسخة حول العالم. و أصدرت الفرقة ألبومها السابع والأخير بعنوان "ثانك يو أند غود نايت"، وتقوم بجولتها العالمية لاختتام مسيرتها الفنية حيث ستقدّم أشهر أغانيها مثل "نورمال بوي"، و"نو ماتر وات".

التاريخ: 12 أبريل

المكان: استاد سوق دبي الحرة للتنس

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قابلوا مايك كولتر وزاكاري ليفي

يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويستمر على مدى ثلاثة أيام حيث يمكنكم لقاء النجوم، والمشاركة في ورش العمل، والاطلاع على أكثر من 100 عارض، والاستمتاع بالموسيقى الحية، وبكل ما يتعلّق بالأفلام والقصص المصوّرة. ارتدوا أزياء شخصياتهم المفضلة وشاركوا في هذه الفعالية المميزة واحصلوا على فرص للقاء العديد من الشخصيات مثل "هودور" من فيلم "صراع العروش"، ومايك كولتر، الممثل لشخصية "لوك كيدج" من مارفل، وزاكاري ليفي، نجم "شازام".

التاريخ: 11 - 13 أبريل

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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اضحكوا مع آل موراي

يعود الكوميدي البريطاني المعروف "آل موراي" إلى دبي حيث سيقدّم عرضاً مميزاً مليئاً بالكوميديا والضحك على خشبة مسرح دبي أوبرا.يحظى "آل موراي" بشعبية كبيرة في بريطانيا، وقد وصلت شعبيته أيضاً إلى العديد من أنحاء العالم. وبفضل المواضيع المميزة التي يقدّمها، تصدّرت عروضه قائمة عروض الستاند أب كوميدي الأكثر مبيعاً في بريطانيا.

التاريخ: 11 أبريل

المكان: دبي أوبرا

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ملاذ رائع في حديقة ليغولاند المائية

تختتم حديقة "ليغولاند" المائية احتفالاتها الشاطئية الاستوائية خلال يوم السبت، مع برنامج ترفيهي حافل بالنشاطات المسلية والمأكولات الشهية والألعاب المائية والسباحة. توجّهوا إلى مسبح أمواج ليغو الذي يشكّل مسرح الحفلة الرئيسي، حيث تُقام الأنشطة الممتعة طيلة النهار مثل الرقص بالأطواق حول الخصر، وبناء القلاع، ومسابقة رقص "ليمبو"، إضافة إلى حفلة "المجسّم الموسيقي" الراقصة، أو شاركوا في نشاطات متنوعة تُقام في المياه مثل السباقات بالتناوب وألعاب الكرة الطائرة. وستتسنى للمشاركين فرصة الحصول على جوائز مذهلة تشمل بطاقات دخول مجانية إلى المنتزه وألعاب ليغو وغيرها الكثير.

التاريخ: حتى 13 أبريل

المكان: حديقة ليغولاند المائية في دبي باركس آند ريزورتس

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ستكشفوا سوقاً للمنتجات المحلية

يقدّم آرتي ماركت سوقاً للحرف اليدوية، والتي صممها حرفيون ومصممون ومبدعون محليون، وتتراوح معروضات السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الفنون والتصاميم والأزياء والديكورات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة والمأكولات. يشارك في المعرض الذي يحتفي بالمواهب المميزة لرواد الأعمال في الإمارات، أكثر من 150 مبدعاً. وتُعد هذه الفعالية المجانية وجهةً رائعة لشراء الهدايا والمنتجات المميزة ودعم المشاريع المحلية في تايمز سكوير. استكشفوا مجموعة متنوّعة من المنتجات مثل الصابون العضوي، والوسائد، وأزياء السيّدات والأطفال، والشموع، والأكسسوارات اليدوية، والأعمال الفنية، وغيرها الكثير. التاريخ: 12 أبريل المكان: مركز تايمز سكوير المزيد من المعلومات

مهرجان ثقافي رائع

شاركوا في احتفالات مهرجان المرموم التراثي الذي يُقام سنوياً للاحتفاء بالتراث والثقافة الإماراتية في قرية المرموم التراثية. يهدف المهرجان إلى تعزيزالحفاظ على التقاليد العربية من خلال الاحتفالات والأنشطة وسباقات الهجن التي تناسب الأجواء العائلية. يضم المهرجان مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تُحييها فرق موسيقية عربية وعالمية التي تحتفل بالثقافة المحلية.

التاريخ: حتى 18 أبريل

المكان: قرية المرموم التراثية

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