أبرز 7 نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع

تشهد عطلة نهاية الأسبوع هذه العديد من الفعاليات المتنوّعة بدءاً بالتجارب المذاقية المميّزة وصولاً إلى الأفلام والحفلات الفنية والعروض الكوميدية.

استمتعوا بالتجارب الترفيهيّة المتنوّعة خلال عُطلة نهاية الأسبوع، والتي تناسب جميع الأذواق بدءاً من التجارب المذاقية الشهيّة وصولاً إلى العروض الكوميديّة والحفلات الفنيّة والرياضيّة وأمسيات الأفلام وغير ذلك الكثير. إليكم أبرز 7 فعاليات لعُطلة نهاية الأسبوع في دبي.



أشهى المأكولات

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شهدت دبي خلال الأسبوعين الفائتين أروع التجارب المذاقيّة ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات. زوروا فعاليتي "ميامي فايبس" و"كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" خلال عُطلة نهاية هذا الأسبوع، ولا تفوّتوا المشاركة في جلسات الطهي التدريبيّة خلال أسبوع دبي للمطاعم. اكتشفوا أبرز التجارب خلال هذا الأسبوع واطلعوا على دليل مهرجان دبي للمأكولات وتعرّفوا على قائمتنا لوجهات التذوّق اليوميّة.

التاريخ: 12-14 مارس

المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام

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مسابقة دبي للصيد

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​إذا كنتم من عشّاق الصيد، فلا تفوّتوا مشاهدة أحدث نسخةٍ من مسابقة دبي للصيد، والتي تُقام في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. أُضيفت هذه الفعالية إلى سلسلة فعاليات دبي البحرية في العام 2018، وستشهد منافسةً لاصطياد أكبر سمكة، حيث سيحصل الفائزون على جوائز قيّمة. لا تفوّتوا حضور هذه الفعالية واكتشفوا جانباً من التراث الإماراتي العريق ضمن المرحلة الثانية من هذه المنافسة.

التاريخ: 13 مارس

المكان: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

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رياضات مائية مليئة بالحماسة

إذا كنتم من محبّي الرياضات المليئة بالحماسة والتشويق فلا تفوّتوا حضور المرحلة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية التي يُنظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. استفيدوا من الطقس الرائع وشاهدوا أبرز الرياضيّين وهم يستعرضون مهاراتهم وقدراتهم على التحكم بالدراجات المائيّة في المرحلة الثانية من هذا السباق، والذي يمكن مشاهدته مجاناً.

التاريخ: 13 مارس

المكان: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

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المغرب في دبي

يجمع معرض "نيو وايفز" بين الثقافة والفن والتاريخ في صالة "كونكريت" في السركال أفنيو. شاهدوا الأعمال المميزة للفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي الذي أثّر من خلال أسلوبه التجريبي بالعديد من الفنانين في بلده. المعرض من تنظيم المؤرخ الفني مراد منتظمي ومادلين دو كولنيت، وهو يروي خفايا وتجارب المدرسة الفنية في الدار البيضاء في ستينيات القرن الماضي، وأسلوب المليحي الفني الجريء.

التاريخ: 14 مارس - 4 أبريل

المكان: كونكريت، السركال أفنية

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حفلٌ فني رائع

يُحيي الدي جي الألماني "سفين فاث"، الحائز على جائزة "أفضل دي جي" لثلاث مرات، حفلاً رائعاً في "سوهو بيتش" ميدان. حقّق هذا الفنان شهرةً واسعة في عالم موسيقى "أندرغراوند" الإلكترونية بفضل موهبته الفريدة وحضوره المذهل طوال 30 عاماً في هذا المجال، كما أحرز رقماً قياسياً بإحيائه حفلاً استمر لـ 30 ساعة متواصلة. لا تفوّتوا هذه الفعالية المميّزة والتي يشارك فيها يضاً العديد من منسقي الموسيقى الآخرين مثل "جيكسو" و"دانز" و"مار مير" و"جان بي".

التاريخ: 13 مارس

المكان: "سوهو بيتش" ميدان

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مباراة بولو

يستضيف موسم البولو في دبي بطولة "كأس تحدي دبي" الرابعة بدءاً من يوم السبت. تجذب هذه الفعاليّة الرياضيّة مجموعة من أفضل لاعبي وفرق البولو في العالم، كما يحضرها عددٌ من كبار الشخصيات والمشاهير. عيشوا تجربة رائعة مع العائلة وشاهدوا المباريات مجاناً أو احجزوا نزهة فاخرة مع مأكولات ومرطبات شهية. ستتمكن العائلات أيضاً من الاستمتاع بالنزهات في الحدائق المجاورة أيام الجمعة.

التاريخ: بدءاً من 14 مارس

المكان: منتجع ونادي الحبتور للبولو

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شاهدوا فيلم رعب

استمتعوا بمشاهدة فيلم "سكريم" من إنتاج عام 1996 يوم السبت، الساعة 8 مساءً في منتجع حبتور جراند، أوتوغراف كولكشن في "جي بي آر". اجتمعوا مع الأصدقاء واحجزوا تذاكركم واختاروا مقاعداً مناسبة لمشاهدة هذا الفيلم في الهواء الطلق. يمكنكم أيضاً شراء المرطبات والوجبات الخفيفة والبيتزا الإيطالية.

التاريخ: 14 مارس

المكان: منتجع حبتور جراند

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