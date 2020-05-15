أحدث ظهور لنانسي عجرم: وسط الطبيعة و بمنتهى البساطة

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، فى إطلالة أنيقة وبسيطة، إذ ظهرت مرتدية قميص باللون الأبيض، وبنطلون (جينز) بلونه التقليدي، ويبدو وكأنها تستمتع بوقتها.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابها الرسمي على (إنستجرام)، وبدت تستمتع بوقتها، وهي جالسة على العشب، وتبدو أنيقة وعلقت:(هذه الابتسامة).

وفى وقت سابق، نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: (لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام )، وذلك فى تصريحات صحفية لها. ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.