أحلام تعايد ابنتها "لولو" بكلمات مؤثرة...وتنشر صورتها للمرة الأولى

منشور 16 نيسان / أبريل 2019 - 08:04
أحلام الشامسي

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلاد ابنتها "لولو"، ووجهت لها كلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع تويتر، دفعت متابعيها للتفاعل معها بشكل لافت، وخاصة أنها شاركت صورتها أيضًا للمرة الأولى مع حرصها على إخفاء ملامح وجهها.

وجاء في تغريدة أحلام التي كتبتها لابنتها في يوم ميلادها وقالت: "كل عام وانتي نظر عيني وقلبي وروحي وعمري كله يا وجه الخير والسعاده وجعلك يا رب من اهل السعاده يا بنتي حبيبتي لولو الغالية 14/4 يوم ميلاد الغالية لولو بنتي، ادعوا لها أن ربي يحميها ويخليها ويجعلها من بنات السعاده ويجعل لها شأن هي واختها واخوها وحبايبها وانتوا جميع".

يذكر أن أحلام لديها ثلاثة أولاد من زوجها مبارك الهاجري وهم" فاهد وفاطمة ولولوة، ولا تقوم عادة بإظهارهم علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء ابنها فاهد والذي يملك حسابًا على موقع إنستغرام ويبقى متابعيه على إضطلاع على آخر أخباره وصوره.

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