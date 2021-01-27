ياسمين صبري تقع في فخ تقليد هيفاء وهبي مرة أخرى.. والجمهور: يتهم أبو هشيمة بـ "الهوس"

شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام والذي يتابعها عليه أكثر من 14 مليون متابع.

وظهرت ياسمين في الصورة وهي ترتدي بدلة بيضاء وعلى الأغلب أنها من ماركة "Balmain" التي تعشقها ياسمين على المستوى الشخصي. ما لم تحسب حسابه ياسمين أنها ستقع مجدداً في فخ تقليد الزوجة السابقة لـ أحمد أبو هشيمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

إذ تم تداول صُورة لـ هيفاء يعود عمرها لسنوات بنفس اللوك وبالتحديد بنفس الجاكيت مما أثار سخرية الجمهور الذي علق بـ "تستنسخ هيفاء وهبي".

وتابع آخر "لن تصبحي هيفاء وهبي"، وكان هنالك تعليق "هيفاء ناسية شنطة ملابسها ببيت أبو هشيمة"، وكان أحد التعليقات الملفت للإنتباه حول أن أبو هشيمة لم يخرج من عقدة زوجته السابقة ومهووس فيها لدرجة أن يجعل من زوجته الحالية ياسمين نسخة عنها!

السخرية التي تعرضت لها ياسمين ليست الأولى من نوعها فمنذ لحظة زواجها من أبو هشيمة لاحظ الأغلب التشابه في الستايل بين النجمتين والتي كان أبرزها فستان النمر الذي ارتدته الإثنتين خلال فترة الخطوبة.

وكانت ياسمين قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 33 منذ أيام برفقة زوجها وشقيقها، وقد تم تنظيم الحفل داخل قصرهما بشكل كامل من البالونات والزينة اضافةً إلى الحلوى وبالتحديد قالب الكيك الذي زُين بالذهب القابل للأكل.

فنياً، كانت آخر أعمال الممثلة المصرية مسلسل "فرصة ثانية" والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2020 وجمعها بعدة وجوه من بينهم "أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب"، ودارت قصة العمل حول ملك التي تكتشف خيانة خطيبها زياد فتقرر تركه، ليحاول زياد عودة العلاقة بينهما مجددا إلا أن ملك ترفض، فيتزوج زياد من ريهام التي تطارده وتخبره بأنها تحبه بشدة...وفي يوم حفل زفاف زياد من ريهام تفقد ملك الذاكرة بسبب حادث طريق، ويتم نقلها للمستشفى فيترك زياد حفل الزفاف ويذهب للمستشفى ولكن والد ملك يطرده ويطلب منه الخروج من حياة ابنته. ويطلق زياد زوجته ريهام التي تحاول الانتحار لحبها الشديد له، ويذهب لملك ليكتشف أنها فقدت الذاكرة، فيتعرف إليها من جديد، ويعترف لها بحبه، وتخبره هي أيضا أنها تبادله نفس المشاعر وتتوالى الأحداث.

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