أحمد السعدني عن مسلسل (كله بالحب):(أعلن انسحابي من المهزلة!)

كشف الفنان أحمد السعدني، عن انسحابه نهائيا من بطولة مسلسل (كله بالحب) الذي وصفه بـ(المهزلة) و ذلك قبل ساعات قليلة من بدء عرض الحلقة الأولى .

و أكد السعدني على تقديمه شكوى إلى نقيب المهن التمثيلية للحفاظ على حقوقه لدى الشركة المنتجة بعد إخلالها بكل ما تم الاتفاق عليه في التعاقد بينهما، وفق مجلة سيدتي.





و أعلن السعدني الانسحاب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، و قال: (أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسميه للنقيب الدكتور أشرف ذكي ضد شركة الانتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية واسف للإزعاج مره اخرى ورمضان كريم).





وسبق أن صدم الفنان أحمد السعدني جمهوره، بعدما ألمح في الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار الماضي، لاحتمال انسحابه من موسم دراما رمضان 2021، ورجح البعض وقتها أن السبب هو إصابته بفيروس كورونا، ولكن مع مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري تقدم السعدني باعتذار من كل محبيه بعد موافقته على مشاركة النجمة زينة بطولة مسلسل (كله بالحب) المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وكشف لأول مرة عن الأزمات التي تصادفه بسبب إخلال الشركة المنتجة باتفاقها معه فيما يخص الدعاية للعمل، وإنفراد زينة بمفردها بتصميم البوسترات والاعلان التشويقي.

و طرح السعدني على جمهوره فكرة التوقف عن استكمال التصوير واللجوء لنقابة المهن التمثيلية للحصول على حقوقه، أو استكمال العمل حرصا على مصالح زملاء المهنة من ممثلين وفنيين، وقال عبر منشور مطول عبر حسابه على موقع (فيسبوك): (الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي، وعمري ما اختلفت مع زمايلي، إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف).

وأضاف: ( أنا متربي في استوديوهات، كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كإنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل، احترامنا للكلمة قبل العقد، لكن للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم إللي على أساسه وافقت أشتغل، وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج).





و يشار إلى أن عدد كبير من جمهور وأصدقاء أحمد السعدني حرضه على وقف التصوير، بينما نصحه عدد آخر باستكمال العمل حرصا على جهده، وعدم تكرار تجربة التعاون مع هذا الفريق مرة أخرى.

و مسلسل (كله بالحب)، بطولة زينة وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان.

