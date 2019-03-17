أحمد الفيشاوي يتعرض للسخرية بسبب زوجته ندى الكامل..فما القصة؟ (صورة)

أحمد الفيشاوي

تعرّض النجم المصري أحمد الفيشاوي لحملة من السخرية والتعليقات الكوميدية عبر صفحته على موقع إنستغرام، وذلك بعد قيامه بمشاركة صورة جديدة له مع زوجته ندى الكامل، حيث أن أغلب التعليقات اتهمته بأنه استعان ببرنامج الفوتوشوب لتعديل بعض المناطق في الصورة.

وترك الفيشاوي تعليقًا على صورته مع زوجته قال فيه: "الحب الحقيقي"، ليتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كثيف، فكتب له أحد المتابعين وقال: "يا عم انت نسيت تعمل فوتوشوب للظل بتاع المدام"، وعلّق آخر قائلًا: " السيليكون ضرب من ماية البحر تقريبا".

بينما كان هناك قسم آخر لم يأخذ الأمور بشكل كوميدي وكتب للفيشاوي تعليقًا سانده فيه وقال: " مش دايما بكتب كومنتات لمشاهير ، بس بما ان الناس كلها داخله تقل ادبها فحبيت اقول ان المشاهير دول بني ادمين بيتضايقو بسبب كلامكم و قله ادبكم و ممكن يكتئبو و يمرضو بسبب ان حضرتك عاوز تقلش كام قلشه حلوه. احنا مجتمع مريض جدا ، واحده نافخه ولا مش نافخه دا ميزودش و لا ينقص من اخلاقها و لا من جوزها في شيي! كل واحد منكم مش لاقي حد يعبره وداخل يتريق علي الناس".

يشار إلى أن الفيشاوي وزوجته ندى الكامل أصبحوا من ضمن قائمة اهتمامات العديد من متابعين مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد القبلة الشهيرة للثنائي في مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، وتكرار نفس القبلة الجريئة في مهرجان الاسكندرية.