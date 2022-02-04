أحمد حاتم يعتذر عن العمل مع نيللي كريم و الأخيرة تعلق

اعتذر الفنان أحمد حاتم عن المشاركة في بطولة مسلسل (فاتن أمل حربي) للنجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد الاتفاق معه في وقت سابق على تقديم أحد الأدوار الرئيسية في العمل خلال شخصية موظف في دار الإفتاء ومن المقرر أن تتعاقد الشركة المنتجة مع فنان آخر للدور خلال الأيام المقبلة وهذا ما دفع نيللي للتعليق: (أنا ما ليش حظ مع أحمد) .

مسلسل (فاتن أمل حربي) تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية هامة من قضايا المرأة.

عرض لأحمد حاتم مؤخراً مسلسل (أنا وهي) على قناة cbc، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبري.