أحمد زاهر يكشف سبب غضبه وانفعاله على معجب أراد التقاط صورة مع ابنته

أوضح الفنان المصري أحمد زاهر السبب الحقيقي للحالة الانفعالية التي كان بها بعد أن أصر أحد المعجبين على التقاط صورة تذكارية مع ابنته ليلى، مؤكدًا أنه لم يمنعه ولكن كان هناك سبب وجيه جعله يشعر بالغضب.

وقال أحمد زاهر خلال تصريحات صحفية أنه لا يرفض التواصل مع الجمهور أو تواصل ابنته معهم خاصة أنها تعمل في الوسط الفني ولا يوجد ما يمنع من التقاط الصور معها، ولكن ما حدث هو أن المعجب حاول وضع يده على ظهر ابنته وهو ما أشعل فتيل الغضب بداخله.

وكان هذا الموقف قد حدث خلال تواجد ابنة أحمد زاهر في الدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي لمهرجان همسة للفنون والآداب، وعلق زاهر على الأمر قائلًا: " من حق الجمهور إنه يتصور معايا ومع بنتي علشان هما اللى عملونا فنانين، وعمري ما بكسف حد، ولكن مطلوب الاحترام يعني مينفعش حد يحط إيد على ضهرها قدامي وانا أسكت."

وتابع قائلا: "بناتى خط أحمر.. وأنا عمرى ما هتكبر على حد، والجمهور له فضل عليا ولكن أنا همشى بجاردات ولا إيه؟!.".

وأضاف: "معتقدش الناس هتزعل مني اني راجل مش هيزعلوا مني اني دكر وأي حد هيمد إيده على بنتي هقطعاله حتى لو أبويا".

وكان قد تم تداول مقطع فيديو خلال الشهور الماضية يظهر فيه الفنان أحمد زاهر وهو ينفعل على أحد المعجبين وكان يقول: " بلاش التلزيق دا ما يصحش كدا يا جماعة بعد اذنكم.. لازم أمشي بجاردات".

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