أحمد فلوكس يحذف هنا شيحة من (إنستجرام) و هي ترد بالمثل فما القصة؟!

رغم أبقائهما على الصور التي جمعتهما، حذف كل من أحمد فلوكس وهنا شيحة بعضهما من حساباتهما بتطبيق (انستجرام)، حسب موقع في الفن.

وجاءت هذه الخطوة بين الزوجين لتثير الجدل والشائعات حول استمرار زواجهما، خاصة وأن فلوكس أبقى على حسابات شقيقاتها مايا و رشا و حلا شيحة.

وذكر البعض أن المشاكل التي نشبت بينهما كبيرة وغير معلنة ويرفض فلوكس تدخل أحد في حلها، وقد تؤدي إلى انفصال الطرفين.