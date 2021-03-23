أحمد فهمي وزوجته يلغيان متابعة بعضهما على (إنستجرام) فهل انفصلا؟!

ألغى المطرب أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج متابعة حسابات بعضهما على موقع تبادل الصور (إنستجرام) ليثيرا الجدل عن أنباء انفصالهم ، حسب موقع صدى البلد.

واحتفل فهمي بعيد ميلاده منذ أربعة أيام ؛ وانهالت عليه المعايدات في حين تجاهلت أميرة فراج تهنئتة بعيد ميلاده .

وشارك فهمي، جمهوره الاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه بـ(انستجرام) حيث صورة له وكتب تعليقا عليها (إنه يوم عيد ميلادي)، فيما كان أخر منشور لأميرة على (انستجرام) منذ عشرة أيام حيث هنأت صديقتها بعيد ميلادها .

وكان آخر ظهور لفهمي برفقه أميرة في شهر مارس/آذار من العام الماضي حيث خضعا لجلسة تصوير لأحدى المجلات الفنية .

ويعرض لأحمد فهمي حاليا مسلسل (قارئة الفنجان) عبر منصة (شاهد)، ويشارك في بطولته باسم مغنية وورد الخال ومحمود الليثي وعدد من النجوم،

وتدور أحداث المسلسل حول المهندس المعماري (سلّام)، الذي يدخل الأحداث دون قصد منه، ويتحول فجأة إلى طرف في الأحداث، وهو الذي يحاول حل اللغز في المسلسل.