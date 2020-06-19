أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله حسن (صور)

حرص الفنان أحمد فهمي أميرة فرج على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه حسن، و قد نشرت زوجته عدة صورعبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة ظهروا فيها أثناء احتفالهم بتلك المناسبة، والتي علقت عليها زوجة فهمي بكتابة (عيد ميلاد سعيد يا حسن، نحبك يا طفلنا الصغير).

على جانب آخر، يشارك أحمد فهمي في بطولة مسلسل (أسود فاتح) ويجسد شخصية مدير إحدى الشركات التي يمتلكها والد هيفاء وهبي، بالإضافة لارتباطه بعلاقة قديمة مع هيفاء قبل زواجها من معتصم النهار، وذلك ضمن أحداث العمل وهومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.