أخبار عن وفاة الساهر و لا تصريح بالنفي أو التأكيد من مكتبه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، أنباء عن وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر داخل احدى مستشفيات دولة اوروبية لم يتم الكشف هنا حتى اللحظة، دون أن ترد أي تأكيدات من مصادر رسمية على صلة مع الفنان كاظم الساهر.

وتفاعل عدد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة كاظم الساهر حيث اثير الجدل بينهم ،فمنهم من يشكك في الخبر ومنهم يترحم عليه ويدعو للفنان بالرحمة ،فاختلط علينا التأكد من حقيقة الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا وبشكل واسع جدا.

جدير بالذكر انه وفي وقت سابق ، أحيى المطرب كاظم الساهر، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين بلبنان، حيث قدم العديد من الأغنيات، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة بعنوان (المتمردة) التي طرحها مؤخرًا وهي من ألحانه وكلمات الشاعر كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل.