أخطاء في مسلسل عشرين عشرين.. نادين نجيم تحت المطر ولم تصب بقطرة!

عيون المشاهدين بالمرصاد لأي شاردة وواردة قد تغيب عن ذهن المخرج أو فنيِّ التصوير، فهم قادرون على معرفة الأخطاء الصغيرة منها والكبيرة.

مع بداية عرض مسلسل "عشرين عشرين" بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي، شهد المسلسل العديد من الأخطاء تتضمن أخطاء بالمكياج السينمائي، والملابس، والديكورات، والنص.

ومن بين هذه الأخطاء الكدمات التي على وجه "نادين نجيم" حيث زاد ظهر الاختلاف بينهما، فمرة تظهر الكدمة أكبر حجمًا ومرة أخرى تظهر أصغر.

وفي إحدى اللقطات، تظهر نجيم تسير تحت الأمطار، لكن لم تبتل ملابسها أو حتى خصلات شعرها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى اللقطات، يرتدي قصي خولي كنزة برتقالية اللون بسحاب قصير، لكن في لقطة أخرى يرتدي سترة برتقالية اللون بسحاب طويل مفتوح.