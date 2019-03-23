أزمة جديدة تهدد (فالنتينو) عادل إمام من العرض في رمضان 2019

عادل إمام

يواجه مسلسل الفنان المصري عادل إمام أزمة كبيرة، تهدد إمكانية لحاق مسلسل (فالنتينو) بالموسم الرمضاني، وكشفت مصادر خاصة أن المسلسل ربما يخرج من سباق رمضان هذا العام، وأن السبب الرئيس يرجع إلى انخفاض معدلات التصوير عن المطلوب، إذ إن المشاهد التي يتم تصويرها يومياً لا تتناسب مع الجدول الزمني الموضوع مسبقاً للانتهاء من تصوير 60% من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان، فعمليات التصوير تسير بشكل بطيء لن يمكّن فريق العمل من تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه، حسب موقع مجلة هي.

ونفى المصدر أن تكون الحالة الصحية لامام هي السبب في تأخر معدلات التصوير، مؤكداً أن إمامي تمتع بصحة جيدة تمكنه من مواصلة تصوير مشاهده في المسلسل بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة المنتجة، ولكن ضعف معدلات التصوير لباقي مشاهد المسلسل ربما يكون السبب في استبعاده من خريطة دراما رمضان، ليغيب (الزعيم) عن شاشة رمضان للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

يذكر أن تصوير مسلسل (فالنتينو) توقَّف أكثر من مرة لأسباب عدة، كان منها صعوبة تسويقه وعرضه على أكثر من قناة فضائية، بالإضافة إلى الصعوبة التي واجهت فريق عمل المسلسل في بناء الديكور الرئيسي للعمل في الموعد المتفق عليه.

ويشارك في البطولة دلال عبدالعزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.



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