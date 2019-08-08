أصالة تشبه نفسها بمحمد صلاح...فما وجه الشبه؟!

بعد ساعات من طرح أغنيتها الجديدة (نكتة بايخة)، خرجت الفنانة السورية أصالة إلى جمهورها بتغريدة تكشف من خلالها عن سعادتها من ردود الأفعال التي تلقتها.

وغردت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي (تويتر): (حرصًا منّي على ثقتكم، وإيمانًا منّي أيضًا بثقتكم الكبيرة بموهبتي ، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيرًا ، وأقلق وأخاف وأعيش أيّامًا ليست سهلة).

وأضافت أصالة: (لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدًّا وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحًا، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف)، حسب موقع صدى البلد.