أصالة تكشف عن رأيها بإعلان إليسا (يا عم سلامتك)

أشادت الفنانة السورية أصالة نصري، بأغنية (يا عم سلامتك) للمطربة اللبنانية إليسا.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر): (أغنية رائعة مليانة طيبة ومحبة ومزينة، الأغنية ابتسامة الغالية إليسا وحلاوة صوتها وجمال أدائها).

ووجهت رسالة لإليسا قائلة: (الله يحفظك من كل شر وتبقي بجمالك وصحتك كل العمر الجاي)، حسب موقع مصراوي.

و أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان (يا عم سلامتك)، منذ أيام، عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب)، وقد لاقى إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الإعلان مع اليسا، بعض الأطفال المرضى بالسرطان، بتصوير الكثير من مشاهده في مستشفى 57357، وتقع مدته في 3 دقائق و50 ثانية، وأخرجه سليم الترك، وكتب كلمات أغنية الإعلان التي حملت اسم (يا عم سلامتك) الشاعر هاني عبد الكريم، وجاء من ألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم.