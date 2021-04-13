أصالة تنتصر لعمرو يوسف و تهاجم محمد رمضان: (مغرور متكبر)!

دخلت الفنانة السورية أصالة على خط الأزمة بين الفنان عمرو يوسف ومحمد رمضان، على خلفية وقف مسلسل (الملك) الذي يجسد فيه يوسف شخصية أحمس، وإعلان رمضان أنه يستعد لتجسيد نفس الشخصية في فيلم سينمائي، ونشرت أصالة صورة لعمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابها في (إنستجرام)، قائلة: (أكبر ثروة في الحياة هيّي الصداقة، وعمر يوسف من النّاس النّادر نشوفهم، كيف بيقدر يكون لكلّ الّلي حواليه أخّ قريب شهم مُهذّب بيحترم الكلّ وبيخدم الكلّ وفيه مواصفات الفنّان الحقيقي).

وتابعت: (أكيد الّلي بيجرحك بيجرحنا، وعدم ردّك على مغرور أو متكبّر منّ عظيم أخلاقك، الّلي معروفة عنّك يا أحلى شباب بلادنا كلّها، والنّجاح بإنتظارك والنّاس بتشتاقلك، لأنّك خير مين يكون بينهم، لأنّك بقيت منهم، وصباح الفلّ على حلوتنا الحبيبة كنّوده شريكتك المُحبّة الوفيّة).

بدوره علق محمد رمضان، على تجسيده شخصية (أحمس) ملك مصر بدلا من الفنان عمرو يوسف، بعدما رشحه الدكتور زاهي حواس، الفترة الماضية عقب وقف المسلسل بسبب الأخطاء التاريخية.

وقال رمضان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج (مساء دي إم سي): (أنا مكنتش أعرف إن فيه مسلسل اتوقف والله، أنا عرفت بالصدفة لما شفت قناة غير مصرية عاملة لقاء مع دكتور زاهي حواس وبيرشحني لتقديم شخصية ملك مصر، وطبعا لما يحصل كده أتشرف أني أقدم شخصية أحمس).

وتابع: (ومن وأنا في مسرح المدرسة بحلم بتقديم أحمس)، مضيفًا عن إعلانه تجسيد شخصية بمسلسل بدلًا من زميل له في المهنة: (هل هو أحمس خال الممثل الزميل؟.. ده ملك مصر وأي حد يقدمه).