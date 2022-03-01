أصالة نصري تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية مبهرة

شاركت النجمة أصالة نصري، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة أطلت فيها باللون الذهبي والنهدي وبالشعر القصير، عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستغرام)، وكتبت على الصور التي نشرتها منذ قليل (كانت حفلة إمبارح عبارة عنّ طاقة حُبّ وفرح).

وسرعان ما حصدت الصور الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث كان أول المعلقين شقيقها أنس نصري، الذي كتب قائلاً: (دائمًا في المقدمة مكانك كما تستحقين حبيبتي).

من جهة اخرى، كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء أمس الجمعة، موعد حفل زفاف ابنتها شام الذهبي على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وطلبت من حضور حفلها الغنائي الذي أحيته في القرية العالمية بدبي، إطلاق الزغاريد لأجل العروسين.

وذلك قبل أن تحاول الزغردة ابتهاجاً بدخول ابنتها إلى القفص الذهبي، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل النشطاء اللذين انقسموا بين ساخر من عفويتها وبين مستغرب من الإطلالة البراقة التي اعتمدتها خلال الحفل.